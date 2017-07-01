Otel odasında otomatik bildiri makinesi bulundu

Yapılan araştırmada, sistemi odaya kuran kişinin Alman vatandaşı E.M.S. olduğu belirlendi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, bildirinin atıldığı otel odasında inceleme yapıldı. İncelemede, bildirilerin pencere önüne konulan bir makineden atıldığı belirlendi. Kamerayla takip edilen düzeneğin, internet üzerinden harekete geçirildiği tespit edildi.

ALINAN bilgiye göre, Gezi Parkı'na bakan bir otel odası ndan sokağa, üzerinde devlet büyüklerine hakaret içeren yazılar bulunan bildiri atıldı.

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