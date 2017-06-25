Ormanlık alanda yangın

İZMİR'İN Dikili ilçesinde bulunan Çandarlı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangını söndürmek için bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili Belediyesine bağlı itfaiye grubunun yani sıra çevre ilçelerden takviye ekipler de gelerek müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına helikopterler de havadan destek verdi.
Kısa sürede yayılan yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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