Orman yangını: Saatlerdir devam ediyor

YANGIN, saat 16.00 sıralarında Ovacık mevkiinde Kırsal Lutüflar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 35 arazöz, 15 su tankı, 8 dozer ve 8 helikopterle müdahale edilirken, alevler henüz kontrol altına alınamadı.
Helikopterlerin çalışmalarına havanın kararması nedeniyle sabaha kadar ara verildi.
İKİ ORMAN ARACI YANDI, BİR İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ
İHA'da yer alan habere göre yangına müdahale eden iki orman aracının yandığı ve bir is makinesinin devrildiği öğrenildi.
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