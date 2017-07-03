Orman yangını: 30 hektar orman kül oldu

ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, dün saat 12.30 sıralarında Ezine İlçesi’ne bağlı Karagömlek Köyü yakınlarında tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangının, devam ettiğini ve halen kontrol altına alınamadığını söyledi.Gece kara ekiplerinin sabaha kadar devam ettiği söndürme çalışmalarına, bu sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter katıldı. Ulusoy, yangının şu anda Ayvacık İlçesi’ndeki Akçin Barajı’nın kuzey batısında devam ettiğini söyledi. İki yangın söndürme helikopterinin yanı sıra karadan da 18 arazöz, 10 su tankeri ve 5 dozer ile 200 personelin söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ulusoy, ilk belirlemelere göre 30 hektar orman alanının kül olduğunu açıkladı.Dozerlerin açtığı şerit ile yangının daha fazla yayılmasının önlenmeye çalışıldığını belirten Ulusoy, şu an itibariyle havanın rüzgar bakımından düne göre daha sakin olduğunu, yangını da en kısa sürede kontrol altına almaya çalıştıklarını kaydetti.Öte yandan dün akşam saatlerinde önlem amacıyla kısa süreliğine boşaltılan Ayvacık İlçesi’nin Misvak Köyü’nde alınan önlemlerin ardından köylüler evlerine döndü.