Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 33°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
141.708
DOLAR
3.5028
STERLIN
4.4676
EURO
3.9236
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
Bayramda beslenme düzeninizi koruyun
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
'Bayramda porsiyon miktarına dikkat'
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Ramazan Bayramı’nda bu önerilere dikkat!
Flaş Haber
Bayram yolunda kaza: 6 yaralı
Kapat

Orman köylerine 30 bin ceviz fidanı

Bursa'da orman köylerine köylülerin kalkınması için 30 bin ceviz fidanı dikilecek

Orman köylerine 30 bin ceviz fidanı

Bursa'da orman köylerine köylülerin kalkınması için 30 bin ceviz fidanı dikilecek

26 Haziran 2017 Pazartesi 09:51
Orman köylerine 30 bin ceviz fidanı
banner404

BURSA Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların çok yönlü işletilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bursa, Yalova, Bilecik illerine bağlı 60 köyde yapılacak ceviz fidan dikiminin yanı sıra, kestane, Antep fıstığı, harnup, kuşburnu, badem ve ıhlamur dikim çalışmaları da yapılıyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, ‘5 Bin Köy 5 Bin Orman’ projesi kapsamında 100 binin üzerinde ceviz fidanı dikti. 
Bursa Orman Bölge Müdürü Arif Can, “Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğünün ‘5 Bin Köy 5 Bin Orman’ projesi kapsamında Türkiye genelinde köylünün gelirini arttırmak ve şehre göç etmenin önüne geçmek amaçlı yapılan bir çalışmadır. Biz Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak Bursa ve Yenişehir fidanlığında aşılı ceviz fidanı ürettik. Cevizlerde aşı tutma oranı yüzde 90’ın üstündedir. Bu fidanları özellikle köye yakın bozuk orman alanlarında suyu mevcut yerlere kendimiz dikeceğiz. Dikilen fidanların da 3 yıl bakımını biz sağlayacağız. Bundan sonra da köylüye kura çekimi sureti ile paylaştıracağız. Bu ağaçların bakımını da köylü vatandaşlarımız gerçekleştirecek ve 49 yıl cevizleri toplayacak” dedi.
60 köyün programa dahil edildiğini belirten Can, “Bursa, Yalova, Bilecik illerinde talepler doğrultusunda 60 köye ceviz dikimi yapacağız. Her köye ceviz de uygun olmayabilir. Uygun olan yerlere dikim yaptıktan sonra ceviz harici badem, ıhlamur gibi gelir getirici ağaçlandırma çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

2017’nin sonbahar ayında dikimlere başlanacağını vurgulayan Can, “Fidanlara su yürümesi durduktan sonra çalışmalarımızı yapıp fidanları dikeceğiz. Aşılamada araziye uygun ve ülkemizde tercih edilen chandler, fernor, franquette türlerini tercih ettik” ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BursaCevizOrman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alevlerin sardığı ahırdan hayvanlar son anda kurtarıldı
Alevlerin sardığı ahırdan hayvanlar son anda kurtarıldı
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Sıfır noktasına obüs sevkiyatı
Sıfır noktasına obüs sevkiyatı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals