Orman köylerine 30 bin ceviz fidanı

BURSA Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların çok yönlü işletilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bursa, Yalova, Bilecik illerine bağlı 60 köyde yapılacak ceviz fidan dikiminin yanı sıra, kestane, Antep fıstığı, harnup, kuşburnu, badem ve ıhlamur dikim çalışmaları da yapılıyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, ‘5 Bin Köy 5 Bin Orman’ projesi kapsamında 100 binin üzerinde ceviz fidanı dikti.

Bursa Orman Bölge Müdürü Arif Can, “Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğünün ‘5 Bin Köy 5 Bin Orman’ projesi kapsamında Türkiye genelinde köylünün gelirini arttırmak ve şehre göç etmenin önüne geçmek amaçlı yapılan bir çalışmadır. Biz Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak Bursa ve Yenişehir fidanlığında aşılı ceviz fidanı ürettik. Cevizlerde aşı tutma oranı yüzde 90’ın üstündedir. Bu fidanları özellikle köye yakın bozuk orman alanlarında suyu mevcut yerlere kendimiz dikeceğiz. Dikilen fidanların da 3 yıl bakımını biz sağlayacağız. Bundan sonra da köylüye kura çekimi sureti ile paylaştıracağız. Bu ağaçların bakımını da köylü vatandaşlarımız gerçekleştirecek ve 49 yıl cevizleri toplayacak” dedi.

60 köyün programa dahil edildiğini belirten Can, “Bursa, Yalova, Bilecik illerinde talepler doğrultusunda 60 köye ceviz dikimi yapacağız. Her köye ceviz de uygun olmayabilir. Uygun olan yerlere dikim yaptıktan sonra ceviz harici badem, ıhlamur gibi gelir getirici ağaçlandırma çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

2017’nin sonbahar ayında dikimlere başlanacağını vurgulayan Can, “Fidanlara su yürümesi durduktan sonra çalışmalarımızı yapıp fidanları dikeceğiz. Aşılamada araziye uygun ve ülkemizde tercih edilen chandler, fernor, franquette türlerini tercih ettik” ifadelerini kullandı.