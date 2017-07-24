Örgütten ayrılmak isteyen askerleri böyle korkutmuşlar

SİVAS Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik 17 Temmuz günü Sivas merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla değişik rütbe ve unvanda 18 askeri personel gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan askerlerden 6'sı etkin pişmanlık göstererek itirafçı oldu. Askerler verdikleri ifadelerde Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması ve faaliyetleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.



Pişmanlık ifadesi veren astsubay Ö.A. ,"Astsubaylık giriş sınavlarında girdiğim sınavın 50 sorusundan 48'i sınav öncesi bana yemin ettirilmek suretiyle verildi. Bu sorulardan birkaç tanesini bilerek yanlış yapmam söylendi. Sınava girdiğimde bize sorulan 50 sorunun 48 tanesi birebir bana verildiği şekli ile çıktı ve bu şekilde sınavı kazandım" dedi.



"Namazlarınızı kılmayın gerekirse içki için"



Astsubay Ö.A. ifadesinin devamında, kendisinden sorumlu abinin, 'namazlarınızı kılmayın, evinizin kapısına koyduğunuz çöplerin için mutlaka boş içki şişesi koyun, birbirinize abi diye hitap etmeyin ve cuma namazlarına katılmayın' gibi talimatlar verdiğini söyledi.



İtirafçı olan astsubay A.K. ise ifadesinde, "Bu hareketin ne kadar büyük olduğunu bilemezsiniz, belki birlikte yan yana çalıştığınız kişi bizdendir ama siz bunu bilmezsiniz" diye konuştu.



İtirafçı olan astsubay O.G. de sorumlu abisinin bilgisayarına bir çok ismin yazılı olduğu bir flaş bellek taktığını bu flaş bellekte görevli olduğu tugaydaki tüm askeri personelin isimlerinin yazılı olduğunu kendisine sorular sorduğunu aldığı cevaplara göre de tüm askeri personel hakkında bu flaş belleğe notlar düştüğünü söyledi.



Astsubay O.G. örgütün kendisinden ayrılmak isteyenlere asılsız disiplin soruşturmaları yapıldığını bu şekilde baskı kurulduğunu ve bunun "şefkat tokatı" olarak nitelendirildiğini, evliliklerin yine örgüt içinde yer alan şahıslarla yaptırılarak bağımlılığın arttırıldığı ve bu konuda kendilerine katalogtan eş seçimi için yönlendirme yapıldığını itiraf etti.