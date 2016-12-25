"Örgüt elebaşının elini öptük"

İngiltere ve Kıbrıs merkezli kumar ve bahis oynatan, ayda 150 milyon dolar, bir ofisten de günde 3 milyon dolar gelir elde eden uluslararası şebekenin Türkiye temsilcileri olduğu iddia edilen 236 kişi hakkında, iddianame hazırlandı. Şüpheliler için 10 yıldan 25 yıla hapis cezası istendi