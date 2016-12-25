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"Örgüt elebaşının elini öptük"

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadesine başvurulan tanık H.O, örgütle temasını ve bu süreçte şahit olduğu bazı olayları anlattı

"Örgüt elebaşının elini öptük"
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LİSE yıllarında tanıştığı örgütle bağlantısının 2013'te koptuğunu  savunan tanık, o sene Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bursuyla gittiği ABD'de, İKÇÜ'de  görevli bazı öğretim üyeleriyle yeniden FETÖ ile temasa geçtiğini belirtti. 
Pensilvanya'daki malikanede ABD polisi 
 Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yaptıkları görüşmeden  detaylar veren H.O, şunları kaydetti: 
 "Örgüt elebaşıyla daha önce yüz yüze görüşmeler yapan ev arkadaşımın  aracılığıyla Eylül 2013'te Pensilvanya'ya gittik. Burada örgüte ait araziler gezdirildi. Polislerin burayı koruduğunu gördüm. Tatil köyü gibi tasarlanan  malikanenin oldukça geniş bir ormanlık alan içerisinde yürüyüş parkuru da vardı  ve yüksek güvenlik tedbiri alınmıştı. FETÖ'nün malikanesine girişte detaylı üst  araması yapılıyor, cep telefonları dışarıda bırakılıyordu. Güvenlik noktasında  ise FETÖ mensupları ABD polisiyle görev yapıyordu." 
Tanık H.O, örgüt elebaşıyla görüşmek için FETÖ'nün ikinci adamı olduğu  belirtilen ve İçişleri Bakanlığı "terörden arananlar" listesinde "Turuncu"  kategoride yer alan Cevdet Türkyolu'nun yanına gittiklerini aktardı.  
"Morali çok bozuktu" 
 Yaklaşık 45 dakika bekledikten sonra şu anda FETÖ/PDY'den tutuklu,  eski Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yakup Egercioğlu, eski  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özdemir, eski  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete ile içeriye  girdiklerini anlatan tanık, şu bilgileri yer verdi: 
"Orada bulunanlardan, FETÖ elebaşının, kişilerin görevine göre şifreli  kelimeler kullanarak görüşmeler yaptığını, Gezi Parkı olayları nedeniyle de  moralinin çok bozuk olduğunu, yaklaşık 2 ay boyunca da örgüt mensuplarıyla sohbet  programı yapmadığını öğrendim. Ev arkadaşım Mehmet Çete, 'doktor' kod adlı  Türkyolu'na, 'İzmir', 'Katip Çelebi', 'dekan yardımcısı' gibi şifreli kelimeler  kullandı. Şifreli kelimelerin kullanıldığına bizzat şahit oldum. Görüşmek için de  koridordaki halıda oturarak yaklaşık 45 dakika bekledik. Burada bekleyenler  arasında, eski Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'yi  gördüm. Burada bulunuş nedeninin 2014'te yapılacak rektörlük seçimleri için  yerini sağlamlaştırmak amacıyla ilgili olduğunu düşünüyorum." 
 Akademisyenler FETÖ'nün elini öpmüş 
 Tanık, örgüt üyesi Türkyolu'nun kendilerini çağırması üzerine, lüks odaya girdiklerini, sandalyede oturan terör örgütü elebaşının elini öptükten sonra dizinin dibine oturdukları belirtti. 
İfadesinde, FETÖ ile aralarında geçen diyalogu da anlatan tanık,  "Bize, üniversiteyle ilgili bir sıkıntımızın olup olmadığını sordu. Birlikte  geldiğimiz akademisyen arkadaşlarımız terör örgütü elebaşı karşısında tir tir  titriyordu. Örgüt elebaşının sorusuna sadece Mehmet Çete, 'Sizin himmetiniz  sayesinde herhangi bir sıkıntımız yoktur' şeklinde cevap verdi. Odada yaklaşık 10  dakika kaldık, çıkarken de yeniden elini öptük. Biz bu şekilde malikanedeki  misafirhanede 2 gece konakladık." dedi. 
Tanık H.O, FETÖ/PDY'nin toplantılarına katıldığını ancak örgütün din  kisvesi altında insanları kandırdığını ve paralel devlet yapılanması için  örgütlendiğini gördükten sonra 17-25 Aralık sürecinin ardından bağlantısını  kopardığını kaydetti. 
İddianame 
İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan, 13. Ağır  Ceza Mahkemesince kabul edilen 139 sayfalık iddianamede, aralarında örgütün sözde  "İKÇÜ imamı" olduğu öne sürülen Adem Fidan ve mesleklerinden ihraç edilen eski  akademisyenlerin de bulunduğu 29 tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne  üye olmak" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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Etiketler; #Ayhan Yılmaz #fetö #pdy
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