Orgeneral Akar’dan Sarıkamış mesajı

Başkanı Orgeneral Akar yayımladığı mesajda, "Günümüzden 102 yıl önce kutsal vatan topraklarını hiçbir şekilde düşmanın insafına terk etmemek üzere ülkemizin dört bir köşesinden vazifeye koşan, üzerinde ağır kış şartlarına uygun teçhizat bulunmasa da her türlü donanımdan daha kuvvetli vatan ve millet sevgisiyle yüklü kahraman Mehmetçiğin adını tarihin şanlı sayfalarına yazdırdığı bugün Sarıkamış Harekatı’nın yıl dönümüdür. Düşmandan daha çok hava ve arazi şartlarıyla mücadelenin verildiği, karın kurşun olup yağdığı, ayazın keskin bir bıçak gibi sineleri paraladığı Sarıkamış Harekatı; sevdiklerinin sıcak bağırları yerine soğuk ama mübarek vatan toprağına sarılıp kefen olarak bembeyaz karlara bürünen, böylece vatana adanmışlık abidesi olarak tarihe geçen şanlı Mehmetçiğin ölümsüzlük destanıdır” ifadelerini kullandı.“Muharebelerde çok değerli vatan evlatları kaybedilmiş, çok kan dökülmüş ancak verilen mücadele ve akıtılan kan boşa gitmemiştir” diyen Akar, şunları kaydetti:“Diğer cephelerde olduğu gibi buradaki çetin muharebeler de Birinci Dünya Harbi ’nde milletimize çok değerli deneyimler kazandırmış; istiklal ve hürriyet uğrunda canını esirgemez bir millet olduğumuzu bir kere daha bütün dünyaya ispatlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihimizden aldığı feyz ve engin tecrübeler ışığında bugün her türlü hava ve arazi koşullarında muharebe edebilecek imkan ve yeteneğe sahip olarak tüm tehditlere karşı görevinin başında ve milletinin emrindedir. Milli imkanlarla üretilenler başta olmak üzere modern harp araç ve silahlarıyla donanmış, nitelikli ve fedakar personelimiz sayesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, kutsal vatan topraklarına, halkımızın egemenliği ve milletimizin bağımsızlığına yönelerek; her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Milletinin bağrından çıkan ve onun kahraman çocuklarından meydana gelen Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine yürekten bağlılığı, özgün disiplini, köklü gelenekleri; itidalli, kararlı yaklaşımı, güçlü ve modern yapısı ile ulusal menfaatlerimizi daima koruyacak; yurt içinde ve sınır ötesinde üstlendiği her görevi, temel değerlerinden ve geleneksel saygın duruşundan güç alarak ve onlardan asla ödün vermeksizin başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.”Akar, yazılan cesaret ve kahramanlık destanları ile Sarıkamış şehitlerinin adlarının sonsuza kadar yaşayacağını ifade ederek, “Bu anma günü vesilesiyle Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile başta kararlılıkla sürdürdüğümüz terörle mücadele harekatında, 15 Temmuz'da ve sınır ötesi faaliyetlerde şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşlarımız, jandarma mensuplarımız, polislerimiz ve güvenlik korucularımız olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle anarken, tedavileri devam eden kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor; hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile bireylerine sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.