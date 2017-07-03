Oraya akın etti, plajda adım atılacak yer kalmadı

SAHİLDE bir vatandaşın güneşten korunmak için kafasına tencere geçirmesi dikkat çekti. Ayrıca akşam saatlerine plajdan ayrılan vatandaşlardan geriye çöp yığınları kaldı.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu aşırı sıcaklar ile yaşanan yoğunluk nedeniyle ilçeye 24 saat içerisinde bir milyon araç girişi olduğunu, vatandaşların güvenlik tedbiri alınan sahilleri tercih etmelerini ve görevlilerin uyarılarını dikkate almalarını söyledi.