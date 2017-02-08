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Önder Aytaç'ın rütbesi ve emeklilik hakları alındı

FETÖ firarisi Önder Aytaç'ın rütbesi ve emeklilik hakları alındı

Önder Aytaç'ın rütbesi ve emeklilik hakları alındı

FETÖ firarisi Önder Aytaç'ın rütbesi ve emeklilik hakları alındı

08 Şubat 2017 Çarşamba 11:24
Önder Aytaç'ın rütbesi ve emeklilik hakları alındı
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RESMİ gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 686 sayılı kararname ile emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan 242 kişinin rütbeleri alındı. Kararnameye göre, bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Söz konusu emniyet mensuplarının silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek ve özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.

ARALARINDA ÖNDER AYTAÇ DA VAR

Rütbesi ve emeklilik hakları alınanlar arasında FETÖ firarisi Önder Aytaç da var.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Firarisi Önder Aytaçönder AytaçRütbeEmeklilik HaklarıEmniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü
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