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'Öncelikli hedef...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Alın terini akıl teriyle birleştiren milyonlarca gencimiz var. Türkiye’nin potansiyeli çok büyük. Milli istihdam seferberliğinde öncelikli hedef 1 milyon 500 bin gencimizi istihdam etmektir" dedi

'Öncelikli hedef...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Alın terini akıl teriyle birleştiren milyonlarca gencimiz var. Türkiye’nin potansiyeli çok büyük. Milli istihdam seferberliğinde öncelikli hedef 1 milyon 500 bin gencimizi istihdam etmektir" dedi

24 Mart 2017 Cuma 19:37
'Öncelikli hedef...'
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın milli istihdam seferberliği çağrısı üzerine çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran TÜMSİAD, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen bir konferans düzenledi. ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ konulu konferansta TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Şube Başkanı ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

“2017 ihracat hedefi 156 milyar dolar”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu burada yaptığı konuşmada, sanayici, iş adamı ve girişimcilerin Türk ekonomisinin ana kolonları olduğunu söyledi. Müezzinoğlu, "AK Parti kurulduğu günden bugüne daha çok üreten, daha çok büyüyen ve dünyayla yarışıp rekabet edebilen üretim merkezlerini referans aldı. 2002 yılında 36 milyar dolar ihracat rakamını 2016 yılında birçok engelleme çabalarına rağmen 144 milyar dolara çıkardı. 2017’deki hedef ise 156 milyar dolar. Bu potansiyel için sizlere teşekkür borçluyuz" dedi.

"Siyasi istikrar ekonomik istikrarı getirdi"

2002 yılından beri milletin siyasi istikrarı bozmadığını belirten Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Siyasi istikrar ekonomik istikrarı da beraberinde getirdi. Bu yolculuk olağanüstü şartlarla engellenmek istendi. 2008’de dünya ekonomisi krize girdi. Siyasi istikrar ile bu kriz ülkemizi teğet geçti. Ama bu ülkenin büyük hedeflerinden rahatsız olanlar, bu ülkenin kaderiyle oynamaya kalktılar. Cumhurun başı olan cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini engellemek için 27 Nisan bildirileri yayınlandı; hukuk ayaklar altına alındı. Milletin ümüğünü sıkanlar, biz ne dersek o olur diyenler AK Parti’yi kapatmak için harekete geçti. Ama ne oldu? AK Parti milletiyle el ele vererek bu odaklara teslim olmadı."

"Çalışmak istiyorum diyenin yanındayız"

15 Temmuz’a da vurgu yapan Bakan Müezzinoğlu, "Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olanlar millete bedel ödetmeye kalktı. Çanakkale’deki o ruh 15 Temmuz’da da milli iradeye sahip çıktı. 2016 zor bir yıldı. İşsizlik, istihdam ve ihracat. Bu amaçla milli istihdam seferberliğini başlattık. Hedef bir milyon dedik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ‘geçen yılki istihdam kaybı nedir’ diye sordu. 500 bin olduğunu ifade ettik. ‘O zaman hedef 1 milyon 500 bin istihdam’ dedi. Bu amaçla çalışmalarımızı başlattık. Türkiye’nin potansiyeli Hollanda’dan da Almanya’dan da çok. Bu milletin azmine, gücüne güvenerek vizyonlarımızı belirlememiz şart. Daha çok üretmemiz şart. Bu millete güvenen, inanan asla kaybetmez. Çalışmak istiyorum diyenin yanındayız” şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
ÇALIŞMA Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
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