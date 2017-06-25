Önce soydular sonra vurdular

NE var ne yoksa alan soyguncular motosikletlerine atlayarak olay yerinden kaçarken, arkalarından bakan iş yeri sahibine de ateş ediyor. Mermilerin hedefi olan talihsiz adam yaralanırken o anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydediliyor.
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