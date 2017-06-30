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On binlerce memur için kritik gün Pazartesi

Yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeler için, kritik görüşme pazartesi günü yapılacak

On binlerce memur için kritik gün Pazartesi

Yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeler için, kritik görüşme pazartesi günü yapılacak

30 Haziran 2017 Cuma 16:34
On binlerce memur için kritik gün Pazartesi
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Taraflarla pazartesi günü biraraya geleceğiz, önümüzdeki hafta bitirmeyi ümit ediyorum" dedi.

Memur sendikaları ile yapılan toplu sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alacak. Devlet memurları ve emeklilerinin gözü, ilk 5 aydaki enflasyonun yüzde 6.18 olarak gerçekleşmesinin ardından, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı rakamlarına çevrilmiş durumda.


Memurlar, haziranda fiyatların sabit kalması veya yüzde 3’ten daha az düşmesi halinde bile temmuzda enflasyon farkı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, memur maaşlarına da baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 0.45 yükseldi, yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde 6.18 oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 3’lük artış aşılmış oldu.

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Son Güncelleme: 30.06.2017 16:35
Anahtar Kelimeler:
PazartesiBinlerce Memur
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