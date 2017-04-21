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Öldürülen teröristin boynundan çıktı!

Şırnak’ta sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin boynunda haç kolye olması dikkat çekti.

Öldürülen teröristin boynundan çıktı!

Şırnak’ta sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin boynunda haç kolye olması dikkat çekti.

21 Nisan 2017 Cuma 08:53
Öldürülen teröristin boynundan çıktı!
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GÜVENLİK güçlerince Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde dünden itibaren sürdürülen operasyonlarda aralarında sözde Besta cephe sorumlusu İran asıllı bir teröristinde bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürerken etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin boynundaki kolye dikkat çekti. Teröristin boyunda haç kolye olduğu görüldü.
 

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Anahtar Kelimeler:
şırnakTerörist
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