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Öldürmek istedi yetmedi, cezaevinden ölümle tehdit etti

Boşandığı eşi Avukat Jale Soydan'ı tabancayla ağır yaralamaktan 17,5 yıl hapis cezasına mahkum olan Salih Kapıdere, cezaevinden gönderdiği mektuplarla onu tehdit etti. Kapıdere'ye, tehdit suçundan dava açıldı. Mahkeme 'uzlaşma' teklif etti. 8 kurşuna rağmen yaşama tutunan, Jale Soydan, kabul etmedi.

Öldürmek istedi yetmedi, cezaevinden ölümle tehdit etti

Boşandığı eşi Avukat Jale Soydan'ı tabancayla ağır yaralamaktan 17,5 yıl hapis cezasına mahkum olan Salih Kapıdere, cezaevinden gönderdiği mektuplarla onu tehdit etti. Kapıdere'ye, tehdit suçundan dava açıldı. Mahkeme 'uzlaşma' teklif etti. 8 kurşuna rağmen yaşama tutunan, Jale Soydan, kabul etmedi.

17 Şubat 2017 Cuma 10:57
Öldürmek istedi yetmedi, cezaevinden ölümle tehdit etti
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İZMİR'İN Karşıyaka ilzesi Mavişehir semtinde 2015 yılının nisan ayında meydana gelen olayda, koruma kararı bulunan 2 çocuk annesi 54 yaşındaki avukat Jale Soydan, evinden çıkıp aracına binmek için otoparka doğru yürümeye başladı. Bu sırada Jale Soydan'ı takip eden 67 yaşındaki eski eşi Salih Kapıdere, tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Jale Soydan yere yığıldı. Emekli işçi Salih Kapıdere, 13 el ateş ettiği eski eşinin öldüğünü zannedip bıraktı. Salih K. son kurşunu kendisine sıkmaya çalıştı, ancak bunu yapamayınca gözaltına alındı. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Salih Kapıdere, 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Tabancadan çıkan 13 kurşundan, vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan Jale Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 45 gün yoğun bakımda kaldı, duran kalbi doktorların 10 dakika süren çabalarıyla yeniden çalıştırıldı. Hayata tutunan Jale Soydan, 11 ay boyunca İzmir'deki hastanelerin yanı sıra Ankara hacettepe Üniversitesi Hastanesi ile Kocaeli'ndeki özel fizik tedavi merkezlerinde tedavi gördü. Yaşama azmiyle yaşama bağlanan Jale Soydan, mucizeyi gerçekleştirip hiçbir destek almadan ayağa kalkıp yürümeye başladı. 

CEZAEVİNDEN MEKTUPLU TEHDİT

Şiddetinden kurtulmak için 4 kez ev ve işyerine yaklaşmama kararı aldırdığı eşinin hapse girmemesi için para cezalarını bile ödeyen Jale Soydan, tedavi sürecinde cezaevindeki eski kocasından gelen mektuplarla, şoke oldu. Salih Kapıdere, Şakran Cezaevi'nden gönderdiği mektuplarda, tehditlerini sürdürdü. Jale Soydan'a hareketlerine dikkat etmesini, çocuklarına sahip çıkmasını, hayatında birisi olması durumunda ise cezaevinde olmasına rağmen ölümü göze alıp her şeyi yapmakla tehdit etti. Bunun üzerine Jale Soydan, eşinin kendisine yönelik ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

MAHKEME UZLAŞMA İSTEDİ, KABUL ETMEDİ

Salih Kapıdere, hakkında tehdit suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle davca açıldı. Davanın görüldüğü Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, ara kararında Jale Soydan ile eski eşinin uzlaşmaya gitmesi yönünde karar verdi. Ancak Avukat Jale Soydan, barışma isteğini kabul etmedi, eski eşinin cezalandırılmasını istedi. Bu gelişme üzerine mahkemenin görülmesinin süreceği, Salih Kapıdere, hakkında mahkemenin karar vereceği ifade edildi.

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