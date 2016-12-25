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Okullara kar tatili!

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle tüm okullar yarın (pazartesi) için 1 gün süreyle tatil edildi

Okullara kar tatili!
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YÜKSEKOVA İlçesi'nde öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi. 
Karaman'da okullar yarın da tatil edildi 
Kar yağışı nedeniyle geçen hafta iki gün eğitime ara  verilen Karaman'da, okullar yarın da tatil edildi.  
Kentte çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı  nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri, karla mücadele  çalışmalarını aralıksız sürdürürken kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar  kardan adam yaptı. 
Karaman Valisi Süleyman Tapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar  yağışı nedeniyle ilde olağanüstü bir durum yaşandığını söyledi. 
Kriz masası oluşturduklarını, karla mücadele çalışmalarının devam  ettiğini belirten Tapsız, Meteorolojinin verilerine göre kent merkezinde kar  kalınlığının 63 santimetre ölçüldüğünü kaydetti. Bunun kent merkezinde son  yıllardaki en yüksek ölçüm olduğunu ifade eden Tapsız, "Yüksek kesimlerde kar  kalınlığı 1 metreyi aştı. Diyaliz hastalarına, hamile bayanlara, yolda kalanların  kurtarılmasına öncelik veriyoruz. Doğumu yakın olan bayanlar hastanemizde misafir  ediliyor." dedi. 
"Okul yollarının açılması için özel çalışma yapılacak" 
Tapsız, köy yollarının açılması için 24 saat çalışıldığını  vurgulayarak, şunları kaydetti: 
"156 köyümüzün 120'sinin yolları açıldı, 36 köyümüzün yol açma  çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışından dolayı 2 gün  okullarımızı tatil ettik. Yarın da Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre, 15  santimetre kar yağışı bekleniyor. Beklenen kar yağışı nedeniyle yarın da okulları  tatil ettik. Okul yollarının açılması için yarın özel bir çalışma yapılacak. Ümit  ediyoruz ki salı, çarşamba ve perşembe eğitime devam edilir. Fakat cuma günü 25  santim üzeri bir kar yağışı bekleniyor. Biz ekipler olarak en iyisini yapma  gayreti içindeyiz. Özellikle şehirlerarası yollarda çalışmalar yoğun şekilde   sürüyor. Konya, Ereğli ve Mersin yolları ulaşıma açık ama Sertavul Geçidi'nde  çekicilerin ulaşımına izin verilmiyor."
 Vatandaşlardan zorda kalmadıkça yola çıkmamalarını isteyen Vali  Tapsız, "Zaman zaman İl Özel İdaremize, belediyemize yolların açılması için sahte  ihbarlar yapılıyor. Bu sahte ihbarlar neticesinde belki gerçekten yardıma muhtaç  bir vatandaşımıza ulaşılamayabilinir. Olağanüstü bir durum var.  Vatandaşlarımızdan yetkililere yardımcı olmalarını istiyorum." diye konuştu.
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Etiketler; #Okullara kar tatili #Hakkari #Yüksekova #kar yağışı #karaman
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