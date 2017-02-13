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Okul müdüründen erkek öğrencilere istismar

Nuri Bektaş Anadolu Lisesi müdürü S.K hakkında okul pansiyonunda 100'e yakın erkek öğrenciye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldı

Okul müdüründen erkek öğrencilere istismar

Nuri Bektaş Anadolu Lisesi müdürü S.K hakkında okul pansiyonunda 100'e yakın erkek öğrenciye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldı

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:47
Okul müdüründen erkek öğrencilere istismar
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BİRGÜN gazetesinin haberine göre, Ankara Haymana Nuri Bektaş Anadolu Lisesi'ne 2014 yılında atanan okul müdürü S.K. hakkında erkek öğrencilere okulun pansiyonunda cinsel taciz ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldı. Başlatılan soruşturmanın, doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı’nca görevlendirilen müfettişler eliyle yürütüldüğü öğrenildi. İddiaya göre BİMER’e başvuran öğrenci sayısı 100 civarında.

Soruşturma yarıyıl tatilinde başladı

Bazı öğrencilerin ve öğrenci velilerinin BİMER’e şikâyetleri sonucu yarıyıl tatilinde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bakanlık, Nuri Bektaş Anadolu Lisesi’nin birçok erkek öğretmenine tatilde çağrıda bulunarak bilgisine başvurdu. Bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişler, öğretmenlerden aldıkları bilgilerin de eşliğinde geçen hafta okullar açılır açılmaz, 200 kişilik pansiyonda kalan öğrencilerin ifadelerini almak üzere okula gitti. Pazartesi günü okula giden ve okul pansiyonunda kalan erkek öğrencilerin ifadesini almakla işe başlayan müfettişlerin hâla soruşturmaya devam ettikleri öğrenildi.

Görevden uzaklaştırıldı

Okulda yürütülen soruşturmanın dördüncü günü olan geçen perşembe Nuri Bektaş Anadolu Lisesi Müdürü S.K., hakkındaki cinsel taciz ve cinsel istismar iddialarının ciddiyetinin anlaşılması üzerine görevden uzaklaştırıldı ve yerine geçici olarak Hilmi Tekçe atandı. S.K. hakkında ise adli soruşturma açılmadığı belirtiliyor.

Son çare BİMER

Ulaştığımız öğretmenlerden bazıları bu konuda uzun zamandır duyumları olduğunu, ancak ellerinde somut bir delil olmadığı, okul ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden çekindikleri için herhangi bir şey yapamadıklarını belirtti.

Öte yandan adlarının açıklanmasını istemeyen bazı öğrenciler ise, “Hangi öğretmenden yardım isteyebileceğimizi, hangi öğretmene güvenebileceğimizi bile bilemedik. Son çare olarak aklımıza gelen BİMER oldu” diye konuştu.

Pansiyonda kalıyordu

Haymana’da bazı veliler okul müdürünün bir süredir okul pansiyonunda kendisi için hazırlattığı odada kaldığını, bu nedenle cinsel istismar iddialarının özenle araştırılması gerektiğini belirtti. İsmini vermek istemeyen bir veli, “Burası küçük bir yer. Her şey kısa zamanda duyulur ve yayılır. Yeni yeni duyup öğreniyoruz ki hemşerimiz diye okula müdür tayin ettirdikleri adam daha önce cinsel tacizden ceza almış. Söyleyin Allah aşkına cinsel tacizden ceza almış birinin, bıraktım okul müdürlüğünü öğretmenlik yapması doğru mudur?” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Okul MüdürüTacizAnkara
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