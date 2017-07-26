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Öksüz'ün jandarma karakoluna getirilmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yönettiği ve örgütün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz ile sivil imamlar Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in yakalandıktan sonra jandarma karakoluna getirildikleri ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Öksüz'ün jandarma karakoluna getirilmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yönettiği ve örgütün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz ile sivil imamlar Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in yakalandıktan sonra jandarma karakoluna getirildikleri ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:08
Öksüz'ün jandarma karakoluna getirilmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında hazırlanıp Ankara 4. Ağır  Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin eklerinde yer alan görüntülere göre,  kaçmaya çalışırken yakalanan Adil Öksüz'ün içinde bulunduğu jandarma aracı, 16  Temmuz 2016'da saat 12.11'de karakolun nizamiyesinden içeri girdi.Adil Öksüz, saat 12.12'de aracın sol arka kapısından kelepçesiz olarak  indi. Üzerinde açık mavi gömlek olduğu anlaşılan Öksüz'ün elindeki siyah çantası da görüntülere yansıdı. Öksüz ile karakola getirilen Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç  da jandarmaya ait hafif ticari aracın arka kapısından kelepçesiz halde  indirildiler. Beyaz gömlek giyen Hakan Çiçek'in sol elinde siyah renkli bir  malzeme taşıdığı, sağ elindeki ceketini, sol elindeki malzemenin üzerini  kapatacak şekilde koyduğu görüldü. Nurettin Oruç'un ise koyu mavi bir gömlek  giydiği görüldü. Aracın arka kısmında bir araya gelen Adil Öksüz, Hakan Çiçek ve  Nurettin Oruç, silahlı jandarma personeli eşliğinde karakola alındı.Saat 12.32'de aralarında Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in de bulunduğu  şüphelileri taşıyan iki binek araç, jandarma nizamiyesi önüne geldi. Araçlardan  indirilen şüpheliler, yürüyerek karakola alındı. Biniş, üzerinde siyah tişört ve  sırtında çanta ile kelepçesiz olarak kameraya yansıdı. Jandarma görevlileri, saat  12.42'de Harun Biniş ve Kemal Batmaz'ı birbirine kelepçeledi.Darbe başarısız olunca kaçtılarAdil Öksüz'ün serbest kalmasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında  Ankara Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, darbe girişiminin  başarısız olduğu anlaşılınca, Akıncı Hava Üssü'ndeki asker ve sivil darbeciler  kaçmaya başladı.Darbecileri yakalamak için Kazan Jandarma Komutanlığınca oluşturulan  ekip, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'i, Fethiye Mahallesi'ne doğru kaçarken Akıncı  Üssü istikametinde kalan tarla yolunda yakaladı. Oruç, jandarma ekibine film  çekmeye geldiğini söyledi, Çiçek de Ankara Anafartalar Koleji’nin sahibi olduğunu  belirtti.Jandarma ekibi, 600 metre ileride Adil Öksüz'ü gördü. Patika yolda  valizi ve el çantasıyla yürüyen Öksüz, silah çekilerek durduruldu. Öksüz,  kendisini durduran jandarma ekibine tarla bakmaya geldiğini söyledi.Şüpheliler, Kazan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kışla Jandarma  Karakoluna götürüldü.Darbe öncesiAkıncı iddianamesine göre, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil  Öksüz, darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında 34 SIR 49 plakalı aracıyla 27  Aralık 2015, 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat,14 Mart, 30 Mart, 5  Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara'ya geldi.  Başkentte örgüte bağlı rütbeli askerlerin de katıldığı darbeye hazırlık  toplantıları gerçekleştiren Öksüz'ün seyahat verilerini inceleyen polis,  şüphelinin, darbe planlaması yaptıkları her toplantıdan sonra sivil imamlarla  birlikte ABD'ye gittiğini tespit etti.Sivil imamlardan Kemal Batmaz, Adil Öksüz'ü tanımadığını öne sürüp,  aynı tarihlerde yurt dışına çıkmasını "tesadüf" olarak nitelendirdi.Nurettin Oruç ise darbe günü Akıncı'ya köylerde hayvancılıkla ilgili  belgesel çekmeye gittiğini, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ı tanımadığını iddia etti.  Oruç, "Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek ile seyahatlerimde aynı tarihte  ABD'de bulunmam tesadüftür. Ben 31 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Atatürk  Havalimanı'nda Kemal Batmaz ve Adil Öksüz ile aynı anda bulunmuş olabilirim. Bu,  bir tesadüftür, farklı uçaklarla gitmişiz ancak bu şahıslarla havalimanında  buluşup herhangi bir toplantı yapmış değilim." şeklinde savunma yaptı.Harun Biniş de 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde olduğunu kabul etmeyerek,  "Adil Öksüz'ü, Hakan Çiçek'i, Nurettin Oruç'u tanımam. ABD'ye sürekli konferansa  gidiyordum ancak Adil Öksüz'ü tanımıyorum." diye konuştu.Anafartalar Koleji Sahibi Hakan Çiçek de üsse sosyal ekinlik için  geldiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüAdil Öksüz
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