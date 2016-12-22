banner391
banner405

Öğretmenlik tercihi için 240 bin başarı sıralaması şartı getirildi

YÖK, üniversitede öğretmenlik tercihi için 240 bin başarı sıralaması şartı getirdi. İlahiyat fakülteleri bu yıldan itibaren ikinci aşamadan öğrenci alacak. LYS'de bazı sorular açık uçlu olacak

Öğretmenlik tercihi için 240 bin başarı sıralaması şartı getirildi
banner404
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında, üniversiteye giriş sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeleri açıkladı. Öğretmenlek tercihi için 240 bin başarı sıralaması getirdiklerini belirten Saraç,  ilahiyat fakültelerine de artık ikinci aşamadan öğrenci  alınacağını belirtti.
Üniversite sınavlarında açık uçlu soruların da sorulacağını dile getiren Saraç'ın açıklamaların satır başları şöyle: 
Eğitim fakülteleriyle ilgili iki önemli karar aldık aslında. Bir  başarı sıralaması ama bir başka karar daha aldık.  O da şu, eğitim fakültelerine  baktığımızda öğretmen yetiştiren bu programlar bir birinci aşamadaki bir de  ikinci aşamadaki sınavla öğrenci alıyor. Beden eğitimi, spor öğretmenliği, kimya  öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi bütün Avrupa'da öğretimin en iyi  olduğu üniversitelerde el üstünde tutulan bir program, özel eğitim öğretmenliği  gibi programlar birinci aşamayla öğrenci alıyorlar.  Biz önce birinci aşama ile  öğrenci alan öğretmenlik programlarını artık ikinci aşamaya nakletme kararı  aldık. Bu çok önemli, Radikal bir karar. YGS puanları ile öğrenci alan bu  programları LYS puanlarına naklederken YGS'deki test içeriklerini dikkate  alacağız. Matematik ağırlıklıysa ikinci aşmada matematik ağırlıklıya çevirdik. Bütün bu LYS'den, ikinci aşamadan öğrenci kabul edecek programlar için  de bir başarı sıralaması şartı getirdik. Bu başarı sıralaması şartı da 240 bin.  240 binden aşağısının artık bu programlara girmesi söz konusu olmayacak. Türkçe öğretmenliği 506 bininci, sınıf öğretmenliği 607  bininci, rehberlik ve psikolojik danışmanlığı ise 627 bininci sıradan öğrenci alIyordu. Bunun için 240 bin gibi bir sayıyı belirledik. Marka değerini yükseltmek isteyen vakıf üniversiteleri de bunun üstünde bir sıralama belirleyebilecek.
 

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ İKİNCİ AŞAMADAN ÖĞRENCİ ALACAK 

Yıllardan beri ilahiyat fakülteleri ile alakalı  'Niye ikinci aşamadan girilmiyor. Bu, niteliği yükseltici bir husustur halbuki'  diyerek bize başvurular, raporlar sunuluyordu. Yükseköğretim Kurulu olarak  ilahiyat fakültelerinde artık bu yıldan itibaren ikinci aşamadan öğrenci  alınacağını burada açıklamak isterim.

AÇIK UÇLU SORU SORULACAK

Üniversiteye girişteki ikinci aşama olan LYS'de  öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak şekilde az sayıda soru  sorulacağını ifade edebilirim. Öğrencilerimizi hiçbir şekilde tedirginliğe sevk  etmemiz lazım. Açık uçlu soruya yavaş yavaş geçilecek. Bu bağlamda  öğrencilerimizin açık uçlu sorularla tanışmasını istiyoruz.

4 BİN 787 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ 

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde  kararname (KHK) kapsamında, üniversitelerden FETÖ ve diğer terör örgütleri ile  irtibatlı akademisyenler ihraç edildi.Aynı zamanda bir koordinasyon vazifesi de görüyoruz. Son duruma  gelince ihraç edilen toplam personel bugün itibarıyla 3 bin 850 akademik, 947  idari personel. Toplamda 4 bin 797 kişi üniversitelerden ihraç edildi. Bunların  bir kısmının itirazı söz konusu oldu ve 16 kişi kadar yeniden ihraç edilenlerden geri dönüşü sağlandı. Açığa alınan toplam personel ise 3 bin 25 akademik ve idari personel,FETÖ bağlamında açığa alındı. Bunların bin 79'u göreve iade edildi, bin 946'sı  yani 2 bin küsuru halen açıkta bulunuyor. Bunlarla ilgili incelemeler,  değerlendirmeler de sürüyor. Şundan kamuoyunun emin olmasını isteriz,  üniversitelerimiz bu hususa çok ciddi bir şekilde eğiliyor, eğilmeye de devam  edecek. 
 
banner355
Etiketler; #yök #Öğretmen #başarı şartı #240 bin #Radikal
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
22 Aralık 2016 günlük burç yorumu
Sonraki Haber
Evlilik programı sunuyordu! Bahçede gömülü bulundu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.