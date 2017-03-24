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Öğrencilere YGS müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz YGS ile ilgili şikayetler üzerine KDK çalışması yapıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen YGS sınavına geç kalanları ilgilendiren bu haberin detayları

Öğrencilere YGS müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz YGS ile ilgili şikayetler üzerine KDK çalışması yapıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen YGS sınavına geç kalanları ilgilendiren bu haberin detayları

24 Mart 2017 Cuma 09:30
Öğrencilere YGS müjdesi!
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MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kaldıkları için giremeyen öğrencilerin şikayetleriyle ilgili Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) çalışma yaptığını belirterek, "Bakalım bir raporunu versin. Raporunu verdikten sonra da yeniden bir değerlendirme yapılabilir. 'KDK raporu bir çözüm olacaktır' diye düşünüyorum." dedi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaymakamlık tarafından organize edilen 'Umuda Mektup' adlı program, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katıldığı programda öksüzlerin talepleri gerçekleştirildi. Kaymakam Bülent Karacan’a mektupla isteklerini ulaştıran çocuklara hediyeleri takdim edildi. Törenin ardından Erbaa Belediyesine geçen Bakan Yılmaz, basın mensuplarının geç kaldıkları için YGS sınavına giremeyen öğrencilerle ilgili sorularını cevapladı.
ÇÖZÜME KAVUŞACAKTIR
Bakan Yılmaz, “Kamu Denetçiliği Kurumunun raporu henüz çıkmadı, inceleme yapacak. İnceme yaptıktan sonra Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen raporların hükümlerin, diğer kamu kuruluşları tarafından uygulanması lazım. Dolayısıyla, bakalım bir raporunu versin. Raporunu verdikten sonrada yeniden bir değerlendirme yapılabilir. Kamu denetçiliği kurumu raporu bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum.
Kamu denetçiliği kurumu çok saygın bir kurum. Çok değerli hukukçular var, başkanı ve üyeleri. Her birisine sonsuz güveniyoruz. Onların vereceği karar bu konudaki sorunu herkesin kabul edebileceği bir noktada çözüme kavuşturacaktır. Önce rapora bakalım. Çünkü bir sınav yapıldı birde yeni bir sınav yap denildiğinde acaba önde arkada sıralama önemli biliyorsunuz. Kamu denetçiliği raporunu beklemek lazım" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
YGSYükseköğretime Geçiş Sınavıİsmet Yılmaz
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