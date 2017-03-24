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Öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi

Öğrenciler, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldılar

Öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi

Öğrenciler, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldılar

24 Mart 2017 Cuma 19:19
Öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi
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EDİNİLEN bilgiye göre, Çorum'da Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören 12 öğrenci, Kredi Yurtlar Kurumu yurt binasında öğle yemeği yedi. Gece yatan öğrenciler sabaha karşı mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile uyandı.

Okula giderek durumu okul yöneticilerine anlatan öğrenciler Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilere serum ve ilaç verildi. Olayın ardından İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri KYK öğrenci yurduna giderek yemeklerden ve içilen sudan numune aldı.

Hastaneye giden Vali Yardımcısı Osmancık Kaymakam Vekili Fikret Zaman, Osmancık Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Mustafa Umut Bozkurt’tan öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. KYK İl Müdürü Erol Kavuncu da ilçeye giderek hastaneye kaldırılan öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti. 

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Anahtar Kelimeler:
öğrencilerYedikleri Yemekten
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