Oğlu ve torununu küfür ettiği için öldürdü

HATİP köyünde dün gerçekleşen olayda, 85 yaşındaki İsmail Ç. önce torununu daha sonra oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İsmail Ç., sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede rahatsızlandı. Doktorların bir gün boyunca gözetim altında tutulması yönünde görüş bildirdiği İsmail Ç. jandarma ekiplerinin gözetiminde 11 saat boyunca devlet hastanesinde müşahedeye alındı. Kastamonu Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan İsmail Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda torununun olaydan bir gün önce kendisine küfür ettiğini öne süren dede İsmail Ç., torununun küfürlerini içine sindiremediği için duvarda asılı duran av tüfeğini alarak torununu ve oğlunu öldürdüğünü söyledi.

Sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İsmail Ç., Kastamonu Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 85 yaşındaki şahıs jandarma eşliğinde cezaevine götürülürken gazetecilerin ‘Neden yaptınız? ‘Pişman mısınız?’ sorularını ise cevapsız bıraktı.