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'Odalar göreve hazır'

Kısa süre önce kurulan Alanya Akademik Odalar Platformu, Kaymakam Mustafa Harputlu'yu ziyaret etti

'Odalar göreve hazır'

Kısa süre önce kurulan Alanya Akademik Odalar Platformu, Kaymakam Mustafa Harputlu'yu ziyaret etti

13 Şubat 2017 Pazartesi 21:50
'Odalar göreve hazır'
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Toygar DİM

HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Diş Hekimleri Odası, Veteriner Hekimler Odası, Eczacılar Odası, İç Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası'nın Alanya temsilcilikleri ile Alanya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve Antalya Barosu Alanya Temsilciliği'nden oluşan Alanya Akademik Odalar Platformu, dün Kaymakam Mustafa Harputlu'ya 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Platform yetkilileri Harputlu'ya "Alanya'nın menfaatleri için 'Ortak akıl' çerçevesinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Alanya ile ilgili projelerde her türlü görevi üstlenebiliriz" dediler. Harputlu, platform yetkililerine teşekkür etti. 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Akademik Odalar PlatformuKaymakam Mustafa HarputluOdalar
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