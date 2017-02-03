Ocak'ta iş kazalarında 161 kişi öldü

İSİG’in medyada yer alan haberler ve ölenlerin yakınlarından derlediği rapora göre Ocak ayında aralarında işçi ve memur olmak üzere ücretliler ile çiftçi, esnaf ve kendi hesabına çalışanların da bulunduğu 161 kişi yaşamını yitirdi. İSİG Ocak ayı raporunda önceki yılların ocak ayındaki ölümlere de yer verilirken her yıl ölümlerin artışına dikkat çekildi. Rapora göre

2013 yılı Ocak ayında 81; 2014 yılı Ocak ayında 101; 2015 yılı Ocak ayında 128; 2016 yılı Ocak ayında 119 ve 2017 yılının Ocak ayında ise 161 işçi yaşamını yitirdi.

Raporda, 6331 Sayılı yasanın işçi sağlığı sorununa bir çözüm olmadığı savunularak OHAL sürecinde iş cinayetlerinin gözle görülür biçimde arttığı vurgulandı. Raporda, “Bu tablo ülkemizin yüzde 70’ini oluşturan ücretli emekçilerin gerek ülke yönetiminde gerekse işyerlerinde söz ve karar hakkının giderek kısıtlanmasının bir sonucudur.” denildi.

Mevsimsel etki nedeniyle inşaatlarda ve tarımda azaldığına değinilen raporda, taşımacılık işkolunda ve metal sektöründe iş kazalarında artışlar meydana geldiği belirtildi.

Raporda şöyle denildi:

“İş cinayetlerinin nedenleri olarak ilk üç sıra değişmiyor: Trafik/servis kazası, ezilme/göçük ve yüksekten düşmeler. Aşırı çalışmanın bir sonucu olarak kalp krizleri ve beyin kanamaları ise son raporlarımızın hemen hemen tamamında dördüncü sırada yer alıyor. Mobbing, borç ve işsizlik baskısı nedenli intiharlar beşinci sırada. Son iki yıldır yaşamımızın bir parçası haline getirilen şiddet ise özellikle emekçileri vuruyor, bu duruma bireysel şiddet vakalarını da eklemek lazım.”

Raporda, İstanbul’da 25, İzmir’de 12, Antalya ve Konya’da 8’er Bursa ve Şanlıurfa’da 6’şar ve Adana ve Gaziantep’te 5’er ölümün gerçekleştiği Ocak ayında Abhazya ve İran’da da Türk vatandaşı işçi ölümlerinin yaşandığı kaydedildi.