Obezite 1 yılda 4 milyon can aldı

HACATTEPE Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Avrupa Endokrinoloji Derneği Yöneticisi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, obezitenin tüm dünya ülkeleri için ciddi bir sağlık sorunu ve kronik hastalık gelişimi açısından da önemli bir risk faktörü olduğunu söyledi.



OBEZİTEDE ABD'DE İLK SIRADA



"Erişkin obezitesinde yüzde 35 ile Mısır, çocukluk çağı obezitesinde yüzde 13 ile ABD ilk sırada yer alıyor. Dünyada en fazla obez erişkin ve çocuk Çin'de yaşıyor" ifadelerini kullanan Yıldız, şunları kaydetti:



"Ülkemizde 1980'den 2015'e kadar erkeklerde kilo fazlalığı yüzde 36'dan yüzde 45'e, obezite yüzde 11'den yüzde 21'e, kadınlarda kilo fazlalığı yüzde 30'dan yüzde 32'ye, obezite ise yüzde 21'den yüzde 35'e yükselmiş görünüyor."



TRAFİK KAZALARINA BAĞLI ÖLÜMLERDEN FAZLA



Prof. Dr. Yıldız, obeziteye bağlı ölüm oranlarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Çalışma sonuçlarına göre yalnızca 2015 yılında kilo fazlalığı ile ilişkili 4 milyon ölüm gerçekleşti. Bu rakam aynı yıl trafik kazalarına bağlı ölümlerin üç katından daha fazla. Obeziteyle ilişkili ölümlerin 3 milyondan fazlasını kalp damar hastalığı olan ya da diyabetli bireyler oluşturuyor."