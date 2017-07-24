O sahil kahverengi!

PROF. Dr. Mustafa Sarı, sahildeki alg patlaması nedeniyle denizin kahverengine döndüğünü kaydederek şöyle dedi: "Tam bir alg patlaması olayı yaşanıyor. Bunun nedeni, aşırı sıcaklar nedeniyle sudaki organik maddelerin artması, son olarak yaşanan çöl sıcaklarıyla gelen demirin suya karışması, sudaki azot ve fosforun artmasıdır. Sudaki mikroorganizmaların, denizdeki azot ve fosforu yok etmek istemesi, suyun renginin kahverengiye dönüşmesine yol açıyor. Aslında bu alg patlamalarının mayıs veya haziran aylarında gerçekleşmesi doğaldır. Ancak organik maddeler, yani evsel atıkların çok birikmesi bu sonuca yol açmıştır. Bu durum da acil önlem alınması gerektiğini ortaya koyuyor.”
ACİLEN ARITMA GEREKİYOR
Prof. Dr. Sarı, hem Erdek’e, hem de Bandırmaya acilen deniz arıtma tesisi yapılması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu: “Erdek’te şu anda arıtma tesisi hiç yok. Bandırma’da ise derin deşarj uygulanıyor. Yani, evsel ve kanalizasyon atıkları, denize sıvılaştırılarak veriliyor. Bu bir arıtma değildir. Bandırma ve Erdek körfezi artık bu yükü taşıyamıyor. Her iki ilçeye de acilen çağdaş arıtma sistemleri gerekiyor.”
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