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O okulda korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Ümraniye’de bulunan Fatih İlkokulu bahçesinde öğrenci servisi firmalarının sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kayıt yaptırmaya gelen veli ve öğrencilerin de büyük korku yaşamasına sebep olan ve neredeyse her eğitim-öğretim dönemi başında tekrarlanan bu tür olaylar 'Çocuklarımız kimlere emanet' sorusunu akıllara getirdi.

O okulda korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Ümraniye’de bulunan Fatih İlkokulu bahçesinde öğrenci servisi firmalarının sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kayıt yaptırmaya gelen veli ve öğrencilerin de büyük korku yaşamasına sebep olan ve neredeyse her eğitim-öğretim dönemi başında tekrarlanan bu tür olaylar 'Çocuklarımız kimlere emanet' sorusunu akıllara getirdi.

05 Eylül 2017 Salı 14:21
O okulda korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var
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OLAY, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Öğrenci servisi firması sahipleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada vücutlarına çok sayıda mermi isabet eden Ramazan Sarı ve Cüneyt Elik (27) hastaneye götürüldü. Ağır yaralılardan Cüneyt Elik hastanede hayatını kaybetti. Elik’in ölüm haberini alan yakınları hastanede fenalık geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.

Ramazan Sarı’nın tedavisi ise sürüyor. Kavgada 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan üçüncü kişi, Kerem Beyazıt’ın tedavisi ise bir başka hastanede sürüyor. Polisin hastanede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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Son Güncelleme: 05.09.2017 14:24
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okulda korku dolu anlar ölü yaralılar var
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