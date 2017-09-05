O okulda korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

OLAY, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Öğrenci servisi firması sahipleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada vücutlarına çok sayıda mermi isabet eden Ramazan Sarı ve Cüneyt Elik (27) hastaneye götürüldü. Ağır yaralılardan Cüneyt Elik hastanede hayatını kaybetti. Elik’in ölüm haberini alan yakınları hastanede fenalık geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.

Ramazan Sarı’nın tedavisi ise sürüyor. Kavgada 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan üçüncü kişi, Kerem Beyazıt’ın tedavisi ise bir başka hastanede sürüyor. Polisin hastanede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.