Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Kapalı
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.170
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5078
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İktidarsızlığın çözümü buymuş!
İktidarsızlığın çözümü buymuş!
18 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
18 Şubat Günlük Burç Yorumu
18 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
18 Şubat 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Akdeniz'de korkutan deprem
Kapat

O kitapları ayaklarıyla çiğnediler

Kanalizasyon borusuna kimyasal madde dökülmesi sonucu çıkan kokular nedeniyle, bir süreliğine taşınması planlanan okul için FETÖ'ye ait bir dershane boşaltılınca örgüte ait ders kitapları vatandaşlar tarafından yerlere atılarak ayaklar altında ezildi

O kitapları ayaklarıyla çiğnediler

Kanalizasyon borusuna kimyasal madde dökülmesi sonucu çıkan kokular nedeniyle, bir süreliğine taşınması planlanan okul için FETÖ'ye ait bir dershane boşaltılınca örgüte ait ders kitapları vatandaşlar tarafından yerlere atılarak ayaklar altında ezildi

18 Şubat 2017 Cumartesi 10:32
O kitapları ayaklarıyla çiğnediler
banner404

TEKİRDAĞ Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde, kimyasal atık toplayan bir firma tarafından boşaltıldığı belirlenen endüstriyel atığın çevreye yaydığı koku nedeniyle Şehit Dinçer Ersoy İlkokulunda eğitim durma noktasına geldi. Koku sorunu ortadan kalkana kadar, bu okulun öğrencileri geçici olarak FETÖ’nün eski dershanesinde eğitim görmesi planlandı.

Bu plan kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne devri gerçekleşen ancak şu an Çerkezköy Müftülüğü tabelasının asılı bulunduğu binada tadilat çalışması yapılıyor. Bu kapsamda binada bulunan dershaneye ait çok sayıda test kitabı çıktı. Görevliler bu kitapların geri dönüşümle gitmesi için binadan aşağı fırlatıldı. FETÖ’nün test kitaplarını gören çok sayıda vatandaş ise bu kitapları ayaklarının altında ezdi. Binadaki çalışmaların tamamlanmasının ardından eğitime başlanacağı öğrenildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TekirdağFetöDersane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev 'rüşvet' operasyonu!
Dev 'rüşvet' operasyonu!
Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü
Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü
Gün ağarınca dehşet ortaya çıktı
Gün ağarınca dehşet ortaya çıktı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals