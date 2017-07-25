O kavga için bakanlık devrede

ORDU'NUN Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası Şenlikleri’nin dünkü son gün etkinlikleri öncesi, şenlik alanındaki protokol tribününde yer düzeni konusunda kavga çıktı. Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, protokolde kendi adı yazılmayan bir koltuğa oturunca, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz müdahalede bulundu. Müdür Çelik ve Başkan Yılmaz arasında tartışma yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ve Emniyet Müdürü korumaları da buna karışınca arbede çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un da ezilme tehlikesi geçirdiği kavgada, komandolar ve korumaların erken müdahalesi olayları yatıştırdı. Bakan Numan Kurtulmuş, Vali Seddar Yavuz ve Emniyet Müdürü Suat Çelik yoğun güvenlik önlemi altında, şenlik alanını terk etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından bu arbedeyle ilgili 2 polis başmüfettişi görevlendirildi. Dün sabah Ordu’ya gelen polis başmüfettişlerinin çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Vali: Utanmalıyız biraz

Öte yandan Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Her şey herkesin gözü önünde oldu. Bunun üzerine söylenebilecek söz varsa, utandım sadece. Arkadaşlar utandım, Ordu adına utandım, şahsım adına utandım. Utanmalıyız” diye konuştu.

‘Kimsin lan deyince...’

Ak Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz Emniyet Müdürü Suat Çelik’i suçladı: “Başkanım dedi önde ‘14 koltuk var, il emniyet müdürümüze yer düşmüyor. Ben de dedim ki ‘bunu valilikle’ çözün. Bakan bey, vali bey ve ben protokoldeki yerime oturuyorum. İl emniyet müdürümüz, Urfa milletvekilimizin yerine hızlıca oturunca ben kendisine ‘Burası milletvekilimizin yeri’ dedim. Bana elinin tersiyle, ‘sinkaflı git, kimsin lan’ deyince bir arbede çıktı.”