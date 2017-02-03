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Numan Kurtulmuş’tan CHP’ye tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ‘OHAL altında referanduma gidildiği’ şeklindeki eleştirilere tepki göstererek, "1960 darbesinin, 1980 darbesinin o palet şakırtıları altında yapılan Anayasasından rahatsız olmuyorsun da milletin helal oylarıyla yapılacak bir Anayasa oylamasından niye rahatsızlık duyuyorsun?" dedi

Numan Kurtulmuş’tan CHP’ye tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ‘OHAL altında referanduma gidildiği’ şeklindeki eleştirilere tepki göstererek, "1960 darbesinin, 1980 darbesinin o palet şakırtıları altında yapılan Anayasasından rahatsız olmuyorsun da milletin helal oylarıyla yapılacak bir Anayasa oylamasından niye rahatsızlık duyuyorsun?" dedi

03 Şubat 2017 Cuma 18:32
Numan Kurtulmuş’tan CHP’ye tepki
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AK Parti Ordu İl Danışma Kurulu toplantısında partililere seslenen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Nisan ayında yapılacak anayasa referandumu ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin neler getireceği konularını anlattı.
CHP’nin ‘OHAL altında referanduma gidilmemesi’ şeklindeki eleştirilerine tepki gösteren Kurtulmuş, "1961 Anayasası 27 Mayıs’ın gölgesi altında yapıldığı için, 1982 Anayasası 12 Eylül’ün palet şakırtıları altında yapıldığı için bu çevreler sivillerin Anayasa yapmasından rahatsızlık duyarlar. Şimdi diyorlar ki ’OHAL altında referandum olur mu?’ Ey CHP, 1960 darbesinin, 1980 darbesinin o palet şakırtıları altında yapılan Anayasasından rahatsız olmuyorsun da milletin helal oylarıyla yapılacak bir anayasa oylamasından niye rahatsızlık duyuyorsun?" diye konuştu.
"15 Temmuz gecesi Türkiye millet sayesinde uçurumun kenarından alınmış, Türkiye en kanlı darbeden kurtarılmıştır" diyen Kurtulmuş, şu ifadeleri kaydetti:
"Böylesine hain bir saldırıyı durduran bu millet, Türkiye’yi en kanlı olağanüstü halden kurtarmış olan bu millet, tabii ki referanduma gider, ne istiyorsa onu yapar, neye karar verirse ona karar verir. Bu millet referandumda ne sonucu uygun görürse başımızın üstündedir. Ama aynı olgunluğu CHP’den de bekleriz. Şimdiden mazeret üretmeye başlıyorlar. Hiç mazeret üretmeyin. İnşallah Nisan ayının ortasında bu millet evet, evet, evet diyecektir."
AK Parti Ordu İl Danışma Kurulu toplantısına Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları ve partililer katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Numan KurtulmuşCHPOHAL
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