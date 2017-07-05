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Nikaha 4 gün kala nişanlısını öldürdü

Esenyurt’ta dört gün sonra evlenecek olan 23 yaşındaki genç kız, yaşadıkları tartışmada kendisini döven nişanlısını bıçakla öldürdü

Nikaha 4 gün kala nişanlısını öldürdü

Esenyurt’ta dört gün sonra evlenecek olan 23 yaşındaki genç kız, yaşadıkları tartışmada kendisini döven nişanlısını bıçakla öldürdü

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:04
Nikaha 4 gün kala nişanlısını öldürdü
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ESENYURT'TA nişanlı olan 23 yaşındaki iki gencin tartışması cinayetle bitti. Olay önceki gün meydana geldi. Ayberk K. ile nişanlısı A.Y. birbirlerine aşık iki gençti. A.Y., sosyal medya hesabında, "Birbirimize rastlamadan evvelki hayatımız, sahiden birbirimizi aramaktan başka bir şey değilmiş" yazarak aşklarını anlatmıştı.

'TELEFONU NEDEN AÇMADIN'

Genç kız, Beylikdüzü Belediyesi'nden nikah için gün aldıkları 7 Temmuz 2017 tarihinin üzerinde yazılı olduğu kağıdı da sosyal medyadaki hesabında paylaşmıştı. Dört gün sonra dünyaevine girecek olan gençler iddiaya göre, "Telefonu neden açmadın" tartışması yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayberk K, nişanlısını darp etti. Aldığı darbelerin acısıyla çılgına dönen ve "Bana nasıl vurursun" diyen A.Y., mutfaktan aldığı bıçakla nişanlısını kalbinden bıçakladı. Ayberk K. olay yerinde hayatını kaybederken A.Y, gözaltına alındı. Genç kız, polisteki ifadesinde nişanlısıyla telefon yüzünden kavga ettiklerini, kendisini korumak için mutfağa kaçtığını, sonrasını ise hatırlamadığını söyledi.

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