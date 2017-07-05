Nevşin Mengü'den TRT'ye 'sözde' göndermesi

CNN Türk'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin kısa sürdüğünü belirtmesi üzerine ekrandan uzaklaştıran Nevşin Mengü , sosyal medya hesabından TRT 'ye göndermede bulundu. DHA 'nın Adalet Yürüyüşü hakkındaki haberinin sosyal medya duyurusuna yorum yapan Mengü "Pek 'sözde' gördüm sizi" diye yazdı. TRT, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüşü'nü haberlerinde "Sözde Adalet Yürüyüşü" ifadeleriyle anons etmiş, muhalefetten tepki görmüştü.

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