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Nerede oy kullanacağınızı öğrenin

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sürecin "16 Şubat Perşembe" günü başlayacağını açıkladı

Nerede oy kullanacağınızı öğrenin

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sürecin "16 Şubat Perşembe" günü başlayacağını açıkladı

14 Şubat 2017 Salı 19:33
Nerede oy kullanacağınızı öğrenin
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YSK’NIN hazırladığı referandum takvimi Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, referandum süreci 16 Şubat Perşembe günü başlayacak. Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri 10 Mart 2017 Cuma günü kesinleşecek. Yurt dışındaki vatandaşlar oylarını 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında kullanacak.

YSK’nın takvimine göre referandum sürecinin bazı önemli aşamaları şöyle:
18 Şubat: Muhtarlık bölgesi askı listeleri sabah 08.00’de askıya çıkarılacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri de güncellenmek üzere askıya çıkarılacak ve itirazlar başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü,

''www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. YSK’nın www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

26 Şubat: Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itirazlar sona erecek. Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazlar Türkiye saati ile 17.00’de sona erecek. Bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları, www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanacak.

10 Mart: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Yurt dışı seçmenler için oy kullanılacak temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgileri "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

11 Mart: Halk oylamasında kullanılacak birleşik oy pusulaları basılacak, basımı tamamlandıkça plan dahilinde dağıtılacak. Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçler ilgili seçim kurullarına gönderilmeye başlanacak.

18 Mart: İlçe seçim kurulunun siyasi parti üyelerince sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin listelerin ilçe seçim kuruluna verilmesinin son günü. (15:00) İlçe seçim kurulu başkanı ve ilçe seçim kurulunun siyasi parti üyeleri tarafından önerilen başkan adayları arasından ad çekilerek sandık kurulu başkanlarının belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi.

19 Mart: Yurt içi sandık kurullarında yer alacak üye listelerinin siyasi partiler tarafından verilmesinin son günü.

23 Mart : Yurtiçi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetlerin ilçe siçim kurulunca karara bağlanmasının son günü.

24 Mart: İlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek siyasi partilere duyurulmasının son günü.

27 Mart: Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemine başlanacak.

30 Mart: TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile TRT temsilcilerinin YSK’ya bildirilmesinin son günü olacak. Konuşma yapmayı dilemesi halinde, Cumhurbaşkanının yapacağı konuşmalar için yayın zamanı ve sırası tespit edilecek.

31 Mart: Başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK tarafından ad çekilecek.

9 Nisan: Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erecek. Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarına başlanacak.

12 Nisan: İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

15 Nisan: Seçim propagandası saat 18:00’de sona erecek.

16 Nisan: Oy kullanma günü.

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Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim KuruluAnayasa Değişikliği
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