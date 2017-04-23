'Ne gerekiriyorsa yapılır'

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Meclis’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli’nin yanına giderek Bahçeli ile sohbet eden Yıldırım, uyum yasalarının sorulması üzerine “Uyumu görüyorsunuz, uyum içinde çalışıyoruz” dedi. Yıldırım ve Bahçeli, ardından basın mensuplarına poz verdi.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa liginden elenmesinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, “Çok iyi olmadı. Güzel olacaktı ama şanssızlık, top yuvarlak. İyi oynadılar, iyi mücadele ettiler, yenildiler ama ezilmediler” dedi.

Yıldırım, resepsiyona katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile de bir araya geldi. Cerablus’a yönelik soru üzerine Yıldırım, “Şimdi mesai bitti, kapattık. Ötesi berisi yok, memleketin güvenliği ne lazım gerektiriyorsa yapılır” diye konuştu.