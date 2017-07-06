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Müteahhit dolandırıcılıktan tutuklandı

Ankaralı müteahhit Ali Osman Kutanoğlu, Azerbaycanlı üç işadamını bir milyon 240 bin euro dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı

Müteahhit dolandırıcılıktan tutuklandı

Ankaralı müteahhit Ali Osman Kutanoğlu, Azerbaycanlı üç işadamını bir milyon 240 bin euro dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:58
Müteahhit dolandırıcılıktan tutuklandı
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ALİ Osman Kutanoğlu (41) 2002’de yılında Azerbaycan’da üniversite okuduğu dönemde Azerbaycan’lı işadamları R.E, Ş.E ve E.F.A tanışmıştı. İddiaya göre, 2015’de Azarbeycanlı işadamlarına, Ali Ağaoğlu’nun yaptığı daireleri satın alıp tekrar satarak, Almanya’dan lüks araç ticareti yaparak büyük paralar kazanabileceklerini söyledi. Bu tekliflere sıcak bakan işadamları, Kutanoğlu’yla anlaştı. Kutanoğlu’na belirli aralıklarla bir yıl içinde 1 milyon 240 bin euro para verdiler.Yine iddialara göre; Ali Osman Kutanoğlu, Azerbeycanlı işadamlarını anlaştıkları işleri yapacağını söyleyerek uzun süre oyaladı. Aldığı paraları da geri vermeye yanaşmadı. Paralarından umudu kesen işadamları İstanbul’a gelerek Ali Osman Kutanoğlu hakkında savcılığa dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi oldular.İstanbul Cumhuriyet Savcılığı başvuru üzerine soruşturma başlattı. İşadamları ayrıca İnterpol’e de Azerbaycan Adalet Bakanlığı üzerinden başvurdu. İnterpol de Kutanoğlu hakkında arama kararı çıkardı.Savcılık, olayın araştırılması için Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne talimat verdi. Ali Osman Kutanoğlu, Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro’da sorgulanan Kutanoğlu, aldığı paraları kabul etti ancak suçlamayı kabul etmedi. Bazı sorunlar yaşanması nedeniyle projeleri hayata geçiremediğini öne sürdü.Emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılan Ali Osman Kutanoğlu tutuklandı. İnterpol’e de Kutanoğlu’nun yakalandığı ve tutuklandığı bilgisi geçildi. 

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Ali Osman KutanoğluDolandırıcılık SuçlamasıMüteahhitSon Dakika
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