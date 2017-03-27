Müslüman kadınlardan insan zinciri

UMUDUN sembolü olarak görülen mavi renkli başörtüleriyle Westminster Köprüsü üzerine gelen Müslüman kadınlar ele ele tutuşarak dünyaya birlik mesajı verdi.

5 dakika boyunca kadınlar köprünün üzerinde saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Organizayonun "Kadınlar Yürüyüşü" platformuna üye kadınlar tafaından gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Etkinliğe katılan kadınlardan 40 uaşındaki Ferika Khan “Çarşamba günü burada olanlar duysusal yönden çok güçlüydü. Biz düşündük ki bizim gibi sıradan insanlar burada böyle durarark etki yaratabilir.” yorumunu yaptı.

Çarşamba günü Halit Mesud ismli saldırgan, kiraladığı bir ciple Thames Nehri üstündeki Westminster Köprüsü'nde yürüyen yayaları ezip geçerek parlamento bahçesinin duvarına çarpmıştı. Bir polisi bıçaklayan saldırgan, vurularak yakalanmıştı. Mesud hastanede öldü, saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Saldırı sonucu biri polis dört can kaybı var. İngiliz polis memuru Keith Palmer (48), Amerikalı turist Kurt Cochran (54), babası Kıbrıs Türk'ü olduğu belirtilen Ayşe Frade (43) ve İngiliz vatandaşı Lesli Rhodes (75) yaşamını yitirdi. 50'den fazla insanın da yaralandığı terör eyleminde bazı yaralıların halen durumu kritik.

İngiliz polisi, son yaptığı açıklamada saldırının 84 saniye sürdüğünü ve Mesud'un tek başına olduğunu duyurdu.