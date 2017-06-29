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Murat Ünalmış'tan ters köşe

Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği, 4 Temmuz'da ilk bölümüyle ekrana gelecek olan ‘Deli Gönül’ dizisinin başrol oyuncusu Murat Ünalmış, izleyicileri şaşırtmaya hazırlanıyor

Murat Ünalmış'tan ters köşe

Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği, 4 Temmuz'da ilk bölümüyle ekrana gelecek olan ‘Deli Gönül’ dizisinin başrol oyuncusu Murat Ünalmış, izleyicileri şaşırtmaya hazırlanıyor

29 Haziran 2017 Perşembe 09:27
Murat Ünalmış'tan ters köşe
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YAZ sezonunun merakla beklenen dizisi ‘Deli Gönül’ün başrol oyuncusu Murat Ünalmış, şimdiye kadar canlandırdığı rollerden çok farklı bir karakter ile sevenleriyle buluşacak. Oyuncu, yeni dizisinde yardımsever ve öğrencilerini ‘iyi insan’ olarak yetiştirmeyi amaç edinmiş Hataylı bir edebiyat öğretmenine hayat verecek.

Hikayeyi okuduğu anda karakterin kendisini çok etkilediğini belirten Ünalmış, "Mehmet Kadir öğretmen beni çok heyecanlandırdı. Şimdiye kadar canlandırdığım karakterlerden çok farklı. Onun Hatay’dan İstanbul’a uzanan macerası, öğrencileri ile olan ilişkisi, hayata bakışı ve tabii ki aşkı, izleyicilerin yüreğine dokunacak" dedi.

Gençlerle bir arada olmanın kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan ünlü oyuncu, çekimler sırasında dizide öğrencilerini canlandıran genç oyuncularla bol bol sohbet ettiğini ve paylaşımlarda bulunduğunu sözlerine ekledi.
Kendi okul hayatında, edebiyatın en sevdiği derslerin başında geldiğini vurgulayan yakışıklı oyuncu, rolü için zaman zaman kendi edebiyat öğretmeninden esinlendiğini belirtti.

‘Deli Gönül’ dizisi, 4 Temmuz Salı akşamı 20:00'de ilk bölümüyle fox tv'de izleyenleriyle buluşacak.

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