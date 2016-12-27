Münbiç planı hazır

TSK-ÖSO ittifakının El Bab sonrası hedefi PYD işgalindeki Münbiç ilçesi olarak belirlendi. Yeni Şafak'a konuşan Fırat Kalkanı bileşeni muhalif grup komutanı, Münbiç için harekat planının hazır olduğunu ve El Bab sonrası en fazla 10 gün içerisinde Münbiç'e gireceklerini söyledi.
TERÖR DAYANIŞMASI
“El Bab'ta DEAŞ'in gösterdiği direnç aslında Fırat Kalkanı Operasyonunun PYD'nin işgal ettiği Tel Abyat ve Münbiç'e yönelecek olmasından kaynaklanıyor” diyen muhalif komutan, ABD'nin PKK-PYD'ye vereceği uçaksavarların temel amacının da PYD'ye Münbiç ve Tel Abyad için açık destek niteliği taşıdığını belirtti. “DEAŞ'ın uçağı yok verilen uçaksavarlar Bab sonrası ilerleyeceğimiz hat üzerinde Türkiye'nin hava desteğini kırmak istiyorlar” diye konuşan muhalif komutan, ne Bab ne de Münbiç, hedefinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
DEAŞ YALAN SÖYLÜYOR
DEAŞ'tan ele geçirilen militanlar TSK-ÖSO ittifakının örgüt tarafından ABD-İran ve PYD ortaklığı olarak gösterildiğini ve aynı propagandanın halk nezdinde de sürdüğünü anlatıyor. Halka yönelik, “kadın ve kızlarınız zorla elinizden alınacak, erkeklerinizin hepsini öldürecekler” propagandası yapan örgüt, ailelerden 11 yaş ve üzeri çocukları savaşmak üzere kendilerine teslim etmelerini istiyor.
2 BİN 500 KİŞİLİK KARA GÜCÜ
TSK-ÖSO ittifakı tarafından Münbiç için 2 bin 500 kişilik bir kara gücü hazırlandı. Yeni Şafak'a konuşan muhalif komutanlar bölgenin geleceği ve sonraki sürece dair El Bab'in kilit rol oynadığını Bab'a girmeleri halinde durmayacaklarını ve en fazla 10 günde 35 kilometrelik mesafeyi kat ederek Münbiç'i özgürleştireceklerini söylüyor.
İHA'LAR DEAŞ'I İZLİYOR
Cerablus güneyinde 3 günde PYD'yi 13 köyden söktüklerini belirten muhalifler, “PYD'nin tek güvendiği nokta ABD'nin hava desteği olacak ve bu süreçte ABD'nin PYD'ye hava desteği verip vermeyeceğini de bilmiyoruz” şeklinde konuşuyor. El Bab merkez ve çevresinde DEAŞ'in her hareketliliği havadan takip ediliyor. DEAŞ militanları arasında yapılan telsiz konuşmalarında nöbet noktalarına gitmekte zorlandıkları ve çeşitli kamuflaj yöntemleri deneyerek dışarı çıktıkları dikkat çekiyor.
Fırat Kalkanı harekatı ile kuşatma altına alınan El Bab’tan sonraki hedef Münbiç. Özgür Suriye Ordusu komutanları Münbiç’e yapılacak harekatın planını hazırladı. Buna göre, Bab DEAŞ’tan temizlendikten 10 gün sonra harekatın startı verilecek. 2 bin 500 kişilik kara gücü Bab’tan 35 kilometre uzaktaki kente yönelecek
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