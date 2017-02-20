Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yangın

ALINAN bilgiye göre, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezinin giriş kapısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine olay, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.BSoğutma çalışmalarının ardından ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemelerde sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında plastik eldiven bulundu. Sanat merkezinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleme alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.