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Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yangın

Müjdat Gezen Sanat Merkezinin giriş kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yangın

Müjdat Gezen Sanat Merkezinin giriş kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

20 Şubat 2017 Pazartesi 08:57
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yangın
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ALINAN bilgiye göre, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya  Sokağı'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezinin giriş kapısında henüz bilinmeyen  bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine olay, itfaiye ve polis  ekiplerine bildirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin müdahalesi  sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.BSoğutma çalışmalarının ardından ekiplerin olay yerinde yaptıkları  incelemelerde sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında plastik eldiven  bulundu. Sanat merkezinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını  inceleme alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Müjdat GezenMüjdat Gezen Sanat MerkeziYangın
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