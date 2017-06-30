Muhtardan korkunç tespit: Promosyonla uyuşturucu satıyorlar

'KENDİLERİNİ YOK EDİYORLAR’

ANTALYA'NIN en büyük parklarından olan Karaalioğlu Parkı’nın Haşimişcan Mahallesi sınırları içinde yer aldığını kaydeden Ay, “Özellikle falezlerde ve parkın iç kısımlarında gençlerimiz kendini yok ediyor. Sadece gece değil, gündüz dahi uyuşturucu madde kullanımı var. Ben bizzat parkı ve falezleri gezerek tespitlerde bulunuyorum” dedi.

‘SÖZDE ESNAFLAR’

“Promosyonla uyuşturucu satılıyor” diyen Muhtar Ay, “Adamlar parkın içinde tezgâh kurup bazı ürünler satıyor. Ama aslında amaçları uyuşturucu pazarlamak. Tavşana niyet çektirir gibi yapıp gençlere bonzai satıyorlar. O kadar pervasızlar ki parkın ortasında ‘Kızılcık alana Ecstasy bedava’ diye bağırıyorlar. Buna bizzat şahit oldum ve ilgili polis ekiplerine resmi şikâyette bulundum” diye konuştu.

‘İÇİM YANIYOR’

Yetkili kurumların sorunu çözmek adına mücadele ettiğini ancak çözüm sağlanamadığını kaydeden Ay, şöyle devam etti: “Bir baba olarak yüreğim yanıyor. Falezlerin her yerinde zombi gibi gezen çocuklarımız var. Daha önce bu sorun belli bölgelerdeydi. Ancak son günlerde her yere yayıldı. Diğer muhtarlarımız da aynı tespitleri yapıyor. Açıkçası vatandaş korkudan parka, falezlere gidemiyor.”

‘İHBARLAR DİKKATE ALINIYOR’

Uyuşturucu ile mücadele konusunda yoğun bir çaba verildiğini kaydeden Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sadece falez bandı ve parklarda değil, kentin tamamında uygulamalar yapıldığını belirtti. Kamu kurumlarına ulaştırılan ihbarların tamamının değerlendirildiğini vurgulayan yetkililer, “Daha önce olduğu gibi bundan sonra da uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik mücadelemiz devam edecek” dedi.