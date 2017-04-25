Müftülük uyardı ama dinleyen yok!

DİYARBAKIR'da, Merkez Sur İlçesi'ndeki tarihi İç Kale'de bulunan Hz. Süleyman Cami ve 27 Şehit Sahabe türbelerine el sürülmesi ve boş deliklere taş konularak dilek dilenmemesi için Müftülüğün 'Çaput bağlama, taş koyma- gibi aslı olmayan inanışlar hurafedir' demesine rağmen, yüzyıllardır süren bu geleneğin değişmediği görüldü. Türbeleri ziyaret eden bazı ziyaretçiler yapılanları yanlış bulurken, bazıları ise ellerini türbe duvarlarına sürüp, boş deliklere küçük taşlar yerleştirerek, dilek dilemeyi sürdürüyor.

Sur İlçesi'nde Aralık 2015 yılında yaşanan hendek- barikat operasyonları nedeniyle ilan edilen sokğa çıkma yasağı kapsamında yaklaşık bir yıl kapalı kalan İç Kale'deki Hz. Süleyman Cami ve 27 Sahabenin türbeleri iç kalenin açılması ile yeniden ziyaretçi akınına uğradı. Yeni düzenlenmiş haliyle özellikle Perşembe ve Cuma günü vatandaşların akınına uğrayan cami ve türbelerde, yüzyıllırdır yaşatılan gelenekler de değişmedi. 'Çocuklarına iş', 'Kızlarına iyi bir kısmet', 'Hastalıkların iyileşmesi', 'Üniversite sınavında başarı' gibi bir çok dilek için türbeye gelen bazı ziyaretçiler, türbe duvarlarına el sürüp daha sonra yüzlerine sürerek, ya da duvarlardaki boş deliklere küçük taşlar yerleştirerek dilek diliyor. Gelenekselleşen dilek dilemeye göre, deliklere yerleştirilen taşlar düştüğünde dilekler yerine gelmiyor. Çocuğu olmadığı için türbeleri ziyaret edip dilek dileyenlerden çocuğu erkek olanlar, genelde 'Süleyman' adını veriyor.

MÜFTÜ: GÜNAHA GİRİYORLAR

Bazı ziyaretçiler ise, yüz yıllardır süren bu geleneğin doğru olmadığına, sadece Allah'tan dilek dileneceğine inanıyor. Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşleyen ise, bu tür inanışların islam dininde yeri olmadığını, çaput bağlama, taş koymak gibi aslı olmayan inanışların hurafe olduğunu söyledi. İşleyen, "Dinimizde yeri olamayan bu davranışlara girenler günaha girmiş olur" dedi.

TÜRBENİN TARİHİ

Diyarbakır Sur ilçesi'ndeki tarihi İç Kale'de bulunan Hz. Süleyman Camisi ve 27 Şehit Sahabe Türbesi, 1155- 1169 yılları arasında Nisanoğlu Ebul Kasım tarafından yaptırılmış. Saraykapı'da yer alan Hz. Süleyman Camisi'nin en önemli özelliği 7'nci yüzyılda Hz. Ömer Peygamber döneminde Diyarbakır'ın fethinin buradan başlamasıdır. Cami bitişiğinde Halid Bin Velid'in oğlu Süleyman ile Diyarbakır'ın İslam Ordusu tarafından alınışı sırasında şehit düşen diğer sahabelerin yattığı meşhed bulunmaktadır. Diyarbakır'ın fethi sırasında şehit olan Halid Bin Velid'in oğlu Süleyman'ın da aralarında bulunduğu 27 sahabe bu bölgede, 13 sahabe ise surlara yakın farklı yerlerde şehit olmuştur.