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Müezzinoğlu’ndan alkol açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne’de, “İçenin parasından, içmeyenin de sağlığından yararlanacak bir yolculuk yapıyoruz” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne’de, Ekonomi Koordinasyon Toplantısında iş adamlarıyla bir araya geldi

Müezzinoğlu’ndan alkol açıklaması
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GAZETECİ-yazar Beyazıt Sansı’nın alkol ve sigara zammına ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, “Rahmetli İnönü’nün 23’ncü ölüm yıldönümünü kutladık. Rahmetli İnönü döneminde tütüne zam yapıldı. Kamuoyundan da tepki geliyor. ‘Millet zaten fakir fukara. Zor bulduğu sigara tütün var. Ona da zam yapıyorsunuz. Hali perişan.’ O da diyor ki. ‘Parası olanın, içenin parasından, içmeyenin de sağlığından yararlanacağız.’ Hocam biz şimdi içenin parasından, içmeyenin de sağlığından yararlanacak bir yolculuk yapıyoruz” dedi. 
  Müezzinoğlu, "Hocam beni yakaladı. ‘Sayın vekilim' dedi. 'Laiklik konusunda sorun var' dedi. Hayırdır hocam. Ne sorunumuz var dedim. Dedi ki ‘Yemek ikram ediyorsun rakı yok'. Hocam dedim. Ben doktorum. Hekimlikte, hiçbir tıp litaratüründe alkolün faydalı olduğuna dair tek bir bilimsel bir çalışma yok. Aksine, alkolün sağlığa zararları hemen hemen her konuda var. Dolayısıyla ben hekim olarak alkole karşıyım. Laikliğe gelince bu yemeği ben veriyorum. Ne ikram edeceğime ben karar veririm. Yarın akşam sen yemek verirsin. Orada da ne yemek vereceğine sen karar verirsin. Benim de laiklikten anladığım budur" diye konuştu.
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Etiketler; #Mehmet Müezzinoğlu #Edirne #Alkol
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