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Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatıyla ilgili taslağın paylaşılmadığını açıkladı

Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatıyla ilgili taslağın paylaşılmadığını açıkladı

25 Nisan 2017 Salı 07:30
Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması
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KIDEM tazminatıyla ilgili 30 gün kuralının korunacağı ve devletin prim katkısı sunacağı konusundaki haberleri değerlendiren Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Önümüzdeki haftadan itibaren paydaşlarımızla görüşmeye başlayacağız” dedi.
“Şu anda bizim her hangibir ifademiz söz konusu değil. Taraflarla o zaman neden görüşelim ki” dedi. Müezzinoğlu şöyle konuştu:
“Burada tek bir ifademiz var, alın terinin hakkını koruyacak, güçlü, şeffaf, sürdürülebilir hakkaniyetli bir sistemi paydaşlarımızla uzlaşı içinde şekillendirebilmek. Onunla ilgili referandum sonrası herhangi bir paydaşımızla görüşmüş değiliz.”
HAK-İŞ VE TÜRK-İŞ 1 MAYIS YERİ BİLDİRDİ
Müezzinoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı’yla ilgili de açıklamalarda bulunarak, emekçinin bayramını huzur içinde kutlamasını ve emekçinin geleceğe olan umudunu ve güvenini artırarak devam etmesini arzu ettiklerini söyledi. Müezzinoğlu, “HAK-İŞ, TÜRKİŞ beni arayarak kutlamalarını nerede, ne zaman yapacaklarını ifade ettiler; ama DİSK’ten talep gelmedi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MüezzinoğluKıdem Tazminatı
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