Müdürü hastanelik ettiler! 'Bu haber çıkarsa papaz oluruz'

YIĞILIP kalan ve ilk müdahalesi tören alanında hazır bekleyen 112 ekiplerince yapılan Demir, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtuluş gününe damgasını vuran olayları görüntülemek isteyen gazetecileri de tehdit eden MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin, gazetecilere hitaben “Bu haber çıkarsa papaz oluruz. Önce aklınızı sonra canınızı alırım” diye tehdit etti.

Olay, Nazilli Belediye Meydanı’nda yaşandı. Sabah saatlerinde Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla toplanan kalabalık ve protokol üyeleri alanda yerini aldı. Bir süre sonra tören alanına gelen MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri protokolde Başkan Keskin’in yerini göremeyince öfkelendiler. Daha sonra Nazilli Belediyesi Kültür İşleri Müdürü fatih demir’i belediye binasına çağıran Zafer Keskin ve beraberindekiler iddiaya göre müdürü yumruklarla darp etti. Aldığı darbelere dayanamayan Fatih Demir bayılıp yere yığıldı. Belediye girişindeki hareketliliği gören gazeteciler de olayı görüntülemek için belediye binasının önüne geldiklerinde MHP İlçe Başkanı Zafer Keskin tarafından önlenmek istendi. Görüntü almakta olan gazetecilere hitaben MHP İlçe Başkanı Zafer Keskin, “Bunu haber yaparsanız papaz oluruz. Önce aklınızı sonra canınızı alırım” diye tehdit etti.