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Motosiklet yarış atına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Motosikletin aynı yönde ilerleyen ata çarpması sonucu...

Motosiklet yarış atına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Motosikletin aynı yönde ilerleyen ata çarpması sonucu...

16 Şubat 2017 Perşembe 23:52
Motosiklet yarış atına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi’nden Yeşildere Mahallesi’ne gitmekte olan Mustafa Aycan (18) idaresindeki 09 R 1272 plakalı motosiklet, aynı yöne gitmekte olan ve karanlıkta fark edemediği Yılmaz Akyol’un biniciliğini yaptığı yarış atına arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Aysan olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan ablası Nurgül Aycan (24) ile atın sahibi Yılmaz Akyol yaralandı.

Atın telef olduğu kazada, çarpışmanın şiddet nedeniyle motosiklet hurdaya döndü. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Nurgül Aycan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrendi. Başında kask ve dizlikleri olmasına rağmen hayatını kaybeden Mustafa Aycan’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Acı haberi alır almaz Yeşildere Mahallesi’nden olay yerine gelen abla kardeşin anneleri gözyaşlarına boğuldu.

Özel Harekat polisi olmak istiyordu

Kemal isminde bir ikiz kardeşi daha bulunan Mustafa Aycan’ın geçen ay özel harekat polisi olmak için sınava girdiği ancak başarılı olamadığı, ablasının ise geçtiğimiz yıl Ege Üniversitesi’nden mezun olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet YarışYarış AtıÇarptı
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