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Motorsiklet kazası

D-100 Karayolu Okmeydanı yol ayrımında otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

Motorsiklet kazası

D-100 Karayolu Okmeydanı yol ayrımında otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

25 Temmuz 2017 Salı 11:05
Motorsiklet kazası
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KAZA, Haliç Köprü çıkışı Okmeydanı yan yolda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aracın sıkıştırdığı otomobil sürücüsü sağ tarafa manevra yapınca Önder Asker'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralı sürücüyü ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

Kazayı gören motosiklet sürücüleri de yol kenarında durarak yaralı sürücüye yardım etti. Motosiklet sürücüleri yaralı arkadaşlarına moral verdi.Bir otomobilin kendini sıkıştırdığını ve kazaya neden olduğunu iddia eden otomobil sürücüsü Rıdvan Karacan " Biz yoldan giderken soldan bir araç bizi sıkıştırdı. Motosiklet  de yandan geliyordu. Aynadan vurdu. Düştüğünü fark edince durduk yardım ettik. Ambulans geldi yaralı hastaneye kaldırıldı" dedi.


 

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Anahtar Kelimeler:
HaliçMotosikletKaza
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