Motorsiklet kazası

KAZA, Haliç Köprü çıkışı Okmeydanı yan yolda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aracın sıkıştırdığı otomobil sürücüsü sağ tarafa manevra yapınca Önder Asker'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralı sürücüyü ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayı gören motosiklet sürücüleri de yol kenarında durarak yaralı sürücüye yardım etti. Motosiklet sürücüleri yaralı arkadaşlarına moral verdi.Bir otomobilin kendini sıkıştırdığını ve kazaya neden olduğunu iddia eden otomobil sürücüsü Rıdvan Karacan " Biz yoldan giderken soldan bir araç bizi sıkıştırdı. Motosiklet de yandan geliyordu. Aynadan vurdu. Düştüğünü fark edince durduk yardım ettik. Ambulans geldi yaralı hastaneye kaldırıldı" dedi.
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