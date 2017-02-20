Mobilyada fiyatlar daha da düşecek!

KDV indirimiyle moral bulan mobilya sektörüne bir müjdeli haber daha geldi. Ağaç ve orman ürünlerinde fonların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan mobilyada KDV'nin üç ay süreyle yüzde 8'e düşürülmesi iç piyasada yüzde 30 hareketlilik yarattı. İndirimin yılın sonuna kadar uzatılması halinde bu oranın yüzde 40'ları bulması bekleniyor. İç piyasanın rahatlaması nitelikli ihracatın da önünü açtı. İhracatçılar her ay en az bir organizasyonu programına aldı.

"İNDİRİM CAN SUYU OLDU"

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilya ürünlerinde KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin sektöre can suyu olduğunu söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, KDV indirimiyle birlikte hem iç pazarın hem de nitelikli ihracatın önünün açıldığına dikkati çekerek, "Mobilyacı esnafımızın satışlarında durgunluk vardı. KDV indirimiyle piyasa canlandı. İç pazarda hareketlilik şimdiden yüzde 30'lara varan oranlarda arttı. Yüzde 18'lik KDV oranının yüksek olduğunu her fırsatta dile getiriyorduk. Temennimiz yüzde 8'e düşen KDV'nin sürekli hale getirilmesidir. İndirimin yılın sonuna kadar uzatılması halinde bile iç piyasadaki hareketliliğin tahmini yüzde 40'lara varan oranlarda artacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

"FİYAT BASKISI ALTINDA KALDIK"

Öte yandan iç pazarda durgunluk yaşanmasının niteliksiz ihracata sebep olduğuna dikkati çeken Güleç, böyle durumlarda fiyat baskısı altında müşterinin karşısına oturduklarına değindi. "Ürettikçe ve iç piyasada hareketlilik oldukça nitelikli ihracatın önü açılacak ve pazar payımız da artacaktır" diyen Güleç, "Aksi halde daha ucuz fiyat vermek zorunda kalıyoruz. İşler durgun olduğunda ihracatçı ilk olarak yurt dışı masraflarını kısıyor. Pazarlamada tasarrufa gidiyor. Fuarlara katılmıyor, Reklam yapmıyor. Aslında bunun tam tersi olması gerekiyor" ifadesini kullandı. Mobilya sektörünün bu yıl yüzde 12-15 oranında artışla 3 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu söyleyen Güleç, şunları kaydetti:

"İstanbul Mobilya İhracatçıları Birliği olarak bu yıl ki programımız belli. Ocak ayında Köln'de Türkiye mobilya standı açtık. Hemen ardından CNR İMOB fuarımızı gerçekleştirdik. Önümüzdeki ay Çin'de olacağız. Burada, 4 bin metrekarelik alanda, yaklaşık 30 firma ile Türkiye Milli Katılım Standı yapacağız. Sonrasında İtalya'da bireysel katılımlarımız ve çalışmalarımız olacak. Nisan ayının başında İtalya'dayız. Yine nisan ayının üçüncü haftasında ABD'de fuara katılacağız. Yılın sonuna kadar her ay bir yerde mobilya etkinliğimiz var."

"DAHA ÖNCE SÖZÜ ALINMIŞTI"

Güleç, ağaç ve orman ürünleri üzerindeki fonların da sektörde sıkıntı yarattığı belirterek, bu konuyla ilgili de olumlu gelişmeler yaşandığını açıkladı. "Başbakanımızdan söz almıştık. Müjdeli haberi Maliye Bakanımız ile Orman ve Su İşleri Bakanımız verdi" diyen Güleç, "Ağaç ve orman ürünleri üzerindeki fonlar da kalkacak. Tüm bu olumlu gelişmeler neticesinde hem nitelik hem de nicelik anlamında daha fazla ihracat yapacağız. Türk mobilyası 2023 yılında 10 milyar dolarlık ihracatla dünyanın ilk beş mobilya ihracatçısı ülkesi arasına girme başarısı gösterecektir" dedi.

"50 BİN YENİ İSTİHDAM HEDEFLENİYOR"

Mobilya sektörünün dolaylı olarak 500 bin kişiyi istihdam eden bir sektör olduğunu anımsatan Güleç, MOSFED olarak bu yıl için 50 bin yeni istihdam hedeflediklerini söyledi. KDV'deki indirimin yılın sonuna kadar devam etmesi halinde bunu çok daha rahat gerçekleştirebileceklerini vurgulayan Güleç, ülke genelinde sektörel dernekler marifetiyle çalışmalara başladıklarını anlattı.

Kaynak: Dünya