MİT TIR'ları davasında flaş gelişme

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nca 55 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, aralarında tırları durduran askerlerin sivil imamları da olduğu iddia edilen çok sayıda şüpheli yer alıyor.

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