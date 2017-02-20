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MİT Müsteşarını ifadeye çağıran savcı adliyede

'Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan eski hakim Gündoğdu ile eski savcılar Çimen ve Sarıkaya, adliyeye çıkarıldı. Eski Savcı Sadrettin Sarıkaya’nın 2015 yılında Almanya’ya gidip 15 Temmuz’dan kısa bir süre önce yurda döndüğü ortaya çıktı

MİT Müsteşarını ifadeye çağıran savcı adliyede

'Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan eski hakim Gündoğdu ile eski savcılar Çimen ve Sarıkaya, adliyeye çıkarıldı. Eski Savcı Sadrettin Sarıkaya’nın 2015 yılında Almanya’ya gidip 15 Temmuz’dan kısa bir süre önce yurda döndüğü ortaya çıktı

20 Şubat 2017 Pazartesi 11:30
MİT Müsteşarını ifadeye çağıran savcı adliyede
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FETHULLAHÇI Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na  (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski hakim Dursun Ali  Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya adliyeye getirildi.  "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin,  haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ve Kayaşehir'de  gözaltına alınan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve  Sadrettin Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.  Bakırköy Dr. Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık  kontrolünden geçirilen 3 kişi, Çevik Kuvvet'e bağlı araçla Bakırköy Adalet  Sarayı'na getirildi. "Selam Tevhid" soruşturmasında binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme  kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı Yargıtay 16. Ceza  Dairesindeki davada sanık olarak yer alan 3 kişi SEGBİS sistemiyle ifade verecek.

YUNANİSTAN'A KAÇMAYI PLANLIYORLARDI 
İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meslekten ihraç edilen hakim Dursun Ali Gündoğdu ile yine ihraç edilen savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen’in Başakşehir ve Kayaşehir bölgesinde yargı mensuplarının da kaldığı bir sitede olduğu bilgisini aldı. Bölgede yürütülen araştırmalar sırasında sokakta ilk olarak eski savcı Adnan Çimen görüldü. Çimen takip edilerek gizlendiği ev belirlendi. Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre; Çimen’in sokakta yakalanmasının ardından ardından aynı bölgede başka bir evde de eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski Savcı Sadrettin Sarıkaya’nın gizlendiği belirlendi. Evlere yapılan operasyonda üç şahıs gözaltına alınarak Vatan Caddesi’ndeki Emniyet yerleşkesine götürüldü. Gündoğdu ile Sarıkaya’nın yakalandığı evdeki iki boş pasaporta, “Ramazan Karahan” adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve internet bağlantısını sağlayan aparatlara el konuldu. Şüphelilerin Yunanistan’a kaçmak üzere hazırlık yaptıkları belirtilirken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen için iki gün ek gözaltı süresi vermişti. 

15 TEMMUZ'DAN ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ 
Savcı Sarıkaya ile ilgili ise ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Sadrettin Sarıkaya’nın 27 Ekim 2015 tarihinde Atatürk Havalimanı’ndan Almanya’ya gittiği, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden kısa bir süre öncede yurda döndüğü belirlendi. Darbe teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanınca da Sarıkaya’nın yurt dışına kaçamayarak uzun süre yakalanmamak için saklandığı tespit edildi.
 

KUMPAS DAVASI AÇILDI 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından  hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas  yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o dönemde görev yapan 54 hakim  ve savcı, "siyasal ve Askeri Casusluk", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek,  kurulan örgüte üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya  teşebbüs", ''gizli kalması gereken bilgileri açıklama'', ''suç uydurma'', ''özel  hayatın gizliliğini ihlal etme'', ''hukuka aykırı olarak elde edilen verileri  kaydetme'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'', ''resmi  belgede sahtecilik'' ve ''görevi kötüye kullanma'' suçlarından, ayrı ayrı birer  kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet hapisle 31 yıl 2 aydan, 67 yıl 3  aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.   Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheli 49 hakim ve savcı hakkında  tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkartmıştı. Mahkeme, son soruşturmanın  açılmasına karar vererek dosyayı, 54 şüpheli 1. sınıf savcı ve hakim oldukları  için Yargıtaya göndermişti. Bu hakim ve savcıların yargılaması da Yargıtay 16. Ceza Dairesince,  Sincan cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapılıyor.
 

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