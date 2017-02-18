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MİT Müsteşarı Fidan'ı ifadeye çağıran savcı yakalandı

FETÖ'den aranan firari savcılar ve bir hakim gözaltına alındı. MİT Müsteşarı'nı KCK soruşturmasını bahane ederek sorgulamak isteyen dönemin özel yetkili savcısı Sadrettin Sarıkaya, sağlık kontrolüne getirilirken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

MİT Müsteşarı Fidan'ı ifadeye çağıran savcı yakalandı

FETÖ'den aranan firari savcılar ve bir hakim gözaltına alındı. MİT Müsteşarı'nı KCK soruşturmasını bahane ederek sorgulamak isteyen dönemin özel yetkili savcısı Sadrettin Sarıkaya, sağlık kontrolüne getirilirken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

18 Şubat 2017 Cumartesi 08:58
MİT Müsteşarı Fidan'ı ifadeye çağıran savcı yakalandı
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POLİS İstanbul Başakşehir'de iki adrese baskın yaptı. FETÖ soruşturmasında aranan iki firari savcı ve bir hakim, İstanbul'da yakalandı. Polis, eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya’nın yakalanması için gece saatlerinde İstanbul Başakşehir’de iki adrese baskın yaptı. Hakim Gündoğdu ve savcı Sarıkaya, aynı adreste bulundu. Yakalanan savcılardan Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidanifadeye çağıran isim. Sarıkaya, Fidan'ı terör örgütü PKK'nın çatı yapılanması KCK soruşturmasını bahane ederek ifadeye çağırmıştı. Evde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolüne götürülen savcılar ve hakim, bugün Sabah Bakırköy Adliyesi'nde mahkemeye çıkarılacak. Dönemin özel yetkili savcısı Sadrettin Sarıkaya, sağlık kontrolüne getirilirken gazeticilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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FetöSadrettin SarıkayaMitHakan FidanIfadeçağrıPKKSabahBugünSağlıkGündoğduBakırköyİstanbulBaşakşehir
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